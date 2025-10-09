Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 19:24

В ГД предложили повысить выплаты на детей в проекте бюджета на 2026 год

Миронов предложил повысить выплаты на детей в проекте бюджета на 2026 год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фракция «Справедливая Россия — За правду» предлагает ввести федеральную ежемесячную компенсацию в размере регионального МРОТ для семей, чьи дети не получили места в государственных детских садах, заявил руководитель фракции Сергей Миронов в комментарии NEWS.ru. По его словам, выплаты позволят родителям оплачивать услуги частных дошкольных учреждений или нянь либо компенсировать потерю заработка при необходимости ухода за ребенком.

Не первый год наша фракция предлагает ввести компенсации на детей, которым не хватило мест в государственных или муниципальных детсадах. <…> Если государство не может обеспечить дошкольников детсадами, оно должно это компенсировать семьям. И эти средства нужно предусмотреть в бюджете на следующий год, мы будем вносить такую поправку, — отметил Миронов.

Ранее член комитета Госдумы по предпринимательству Алексей Говырин сообщил о повышении с 1 февраля размеров социальных выплат для беременных женщин и лиц, осуществляющих уход за детьми. Парламентарий уточнил, что индексация также затронет программу семейного капитала.

