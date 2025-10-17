Депутаты внесли в Госдуму важное предложение по наполняемости классов

Партия «Справедливая Россия — За правду», возглавляемая Сергеем Мироновым, предложила законодательно установить предельную наполняемость школьных классов, свидетельствуют данные из базы Госдумы. Инициатива, внесенная на рассмотрение парламента, призвана ввести четкие нормативы вместо действующих санитарных правил.

Согласно текущим нормативам, на каждого ученика должно приходиться не менее 2,5 квадратных метра помещения. Новая законодательная инициатива устранит правовой пробел в этом вопросе.

Ранее стало известно, что депутаты этой партии предложили ввести ежемесячные компенсации для педагогов, работающих в переполненных классах. Законопроектом предусмотрена выплата не менее тысячи рублей за каждого учащегося сверх утвержденной нормативной численности.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев инициировал введение единой федеральной надбавки для учителей, выполняющих обязанности классного руководителя. Парламентарий пояснил, что действующая система доплат в настоящее время включает два уровня — федеральный и региональный.