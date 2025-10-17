Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 19:19

Депутаты внесли в Госдуму важное предложение по наполняемости классов

Депутаты СРЗП предложили установить норму наполняемости классов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Партия «Справедливая Россия — За правду», возглавляемая Сергеем Мироновым, предложила законодательно установить предельную наполняемость школьных классов, свидетельствуют данные из базы Госдумы. Инициатива, внесенная на рассмотрение парламента, призвана ввести четкие нормативы вместо действующих санитарных правил.

Согласно текущим нормативам, на каждого ученика должно приходиться не менее 2,5 квадратных метра помещения. Новая законодательная инициатива устранит правовой пробел в этом вопросе.

Ранее стало известно, что депутаты этой партии предложили ввести ежемесячные компенсации для педагогов, работающих в переполненных классах. Законопроектом предусмотрена выплата не менее тысячи рублей за каждого учащегося сверх утвержденной нормативной численности.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев инициировал введение единой федеральной надбавки для учителей, выполняющих обязанности классного руководителя. Парламентарий пояснил, что действующая система доплат в настоящее время включает два уровня — федеральный и региональный.

СРЗП
школы
ученики
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия потребовала от ООН осудить атаки на российских журналистов
Женщина изнасиловала и запытала школьницу до смерти после ссоры с ее мамой
Сотрудника администрации Калининграда обвинили в мошенничестве
Путин напомнил западным СМИ об их неудобном прошлом
Зеленский попытался выставить условия для встречи с Путиным
Драка за первое место в РПЛ: кто победит — «Локомотив» или ЦСКА?
На Урале арестовали иеромонаха Пинчука: что он сделал, связан ли с РДК
Пожилой мужчина заплатил несколько миллиардов за выкуп невесты
В деле арестованного в РФ французского велосипедиста появилась новая деталь
Российская фигуристка Трусова обвенчалась с мужем
Депутаты внесли в Госдуму важное предложение по наполняемости классов
Астролог дал два совета россиянам на 2026 год
Лебедев назвал статуи острова Пасхи переоцененной достопримечательностью
Появилась новая надежда на спасение девочки, которую выбросил из окна отец
Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке 17 октября: подробности, жертвы
Укравший 100-летнюю икону цыган услышал приговор
Стало известно, где похоронят погибшего военкора Зуева
Бывший футболист «Локомотива» раскрыл перспективы команды в этом сезоне
Китай обвинили в затруднении передачи ракет Tomahawk Украине
Глава Башкирии раскрыл подробности взрыва на заводе «Авангард»
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.