Меликову доложили о крушении вертолета в Дагестане Глава Дагестана сообщил о раненых и погибших при крушении вертолета

При крушении вертолета Ка-226 в Дагестане пострадали семь человек, из них четверо погибли, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов. Еще три человека с ранениями различной тяжести доставлены в больницу в Избербаше.

Немедленно поручил обеспечить им всю необходимую помощь — от экстренной эвакуации до полноценного медицинского сопровождения, — написал политик.

По словам Меликова, в причинах и обстоятельствах произошедшего уже разбираются ответственные органы. Специалисты работают на месте для установления полной картины инцидента. Администрация республики будет информировать общественность по мере уточнения всех деталей.

Ранее в Сети появились кадры с места падения вертолета. МЧС России по региону представило фото с последствиями крушения воздушного судна. Вертолет совершал рейс из Кизляра в Избербаш и рухнул на территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района.

Очевидцы утверждают, что вертолет сначала задымился в воздухе. По правилам экипаж должен был немедленно начать тушить пожар и уйти на посадку на ближайший аэродром в Махачкалу. Свидетели видели, как воздушное судно кружило в небе в поисках места для приземления.