17 октября 2025 в 18:31

Российским учителям сообщили приятную новость о зарплатах

СРЗП предложила доплачивать учителям за работу в переполненных классах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутаты от «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым предложили ввести ежемесячные выплаты учителям за работу в переполненных классах, следует из законопроекта, опубликованного в базе данных Госдумы. Согласно документу, педагоги будут получать не менее тысячи рублей за каждого ученика сверх установленной нормы.

Инициатива предполагает внесение правок в федеральный закон «Об образовании». Рособрнадзор получит полномочия по установлению предельной наполняемости классов, а преподавателям гарантируют компенсацию за превышение этого лимита.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил ввести для педагогов единую доплату за выполнение обязанностей классного руководителя. Парламентарий уточнил, что в настоящий момент эта система состоит из двух частей — федеральной и региональной.

Кроме того, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ключевой задачей педагогов в цифровую эпоху является обучение детей самостоятельному мышлению. Обращаясь к министру просвещения Сергею Кравцову в рамках празднования Дня учителя, спикер подчеркнула важность развития у школьников интереса к исследовательской и творческой деятельности.

