Матвиенко назвала главную задачу учителей в эпоху цифровых технологий

Матвиенко заявила, что педагоги должны учить детей мыслить

Главная задача, стоящая перед педагогами в эпоху цифровых технологий, это научить детей мыслить, такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она обратилась к министру просвещения России Сергею Кравцову по случаю Дня учителя. Матвиенко убеждена, что учитель должен прививать детям интерес к творчеству и исследованиям.

Сегодня, в век цифровых технологий и инноваций, задача учителей состоит в том, чтобы научить детей мыслить, привить им интерес к творчеству и научным исследованиям, помочь формированию у них духовно-нравственных ценностей, — говорится в письме.

Матвиенко добавила, что работа учителей — одна из самых сложных и ответственных. Они не только помогают детям получить знания, но также во многом закладывают мировоззрение подрастающего поколения.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление российским педагогам по случаю их профессионального праздника. Глава государства отметил особую значимость учительской профессии для развития страны.

