«„План Б“ для Зеленского»: политолог раскрыл, куда сбежит президент Украины

У президента Украины Владимира Зеленского есть «план Б» на случай, если он потеряет власть, рассказал NEWS.ru политолог Михаил Павлив. По его словам, украинский лидер намерен сбежать в Великобританию, чтобы сформировать там «теневое правительство».

На сегодняшний день существует «план Б» для Зеленского, который предусматривает, что в случае его вынужденного ухода с поста или проигрыша на выборах он с командой переедет в Лондон. Там может быть сформировано «теневое правительство» по аналогии с оппозицией в парламенте Великобритании, которая формирует теневой кабмин, — рассказал Павлив.

При этом эксперт называет среди стран, готовых принять Зеленского у себя, и Соединенные Штаты. Политолог обратил внимание, что там у президента Украины имеется недвижимость.

У Зеленского есть недвижимость в Майами. И Штаты готовы предоставить ему и его семье государственную охрану там, но не по всему миру. Британцы предлагают аналогичные условия: безопасность предоставляется при нахождении в стране. Известно, что у Зеленского есть недвижимость в одном из самых дорогих районов Лондона. Таким образом, политическая игра для него возможна только с британцами, — добавил политолог.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский может покинуть Украину, вылетев на своем самолете в Польшу. Он призвал не допустить реализации этого сценария, поскольку в таком случае глава республики не понесет наказания за свои действия.