Роналду и Трамп могут дать совместное интервью Журналист Морган сообщил о работе над организацией интервью Трампа и Роналду

Британский журналист Пирс Морган заявил в соцсети X, что работает над организацией совместного интервью с президентом США Дональдом Трампом и португальским футболистом Криштиану Роналду. Поводом стало заявление футболиста о желании встретиться с американским политиком и спор о том, кто из них известнее.

Я думаю, если брать весь мир, даже в маленькой Исландии меня знают больше, чем его. Я думаю, я самый известный человек во всем мире, — заявил Роналду в ходе обсуждения.

Диалог состоялся во время предыдущего интервью Моргана с футболистом, опубликованного на YouTube. Журналист назвал их «двумя самыми известными людьми на планете», на что Роналду парировал, предложив спор о степени известности. Морган охарактеризовал потенциальную встречу как «интересные дебаты», поддержав инициативу футболиста.

Ранее Роналду рассказал, что решение сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной Джорджине Родригес было спонтанным. Футболист добавил, что она «женщина всей его жизни». По признанию португальца, именно дочери вдохновили его на этот шаг. Роналду рассказал, что не вставал на одно колено, но все-таки подготовил трогательную речь.