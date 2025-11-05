Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 18:12

IT-эксперт рассказал, как мошенники заманивают людей скидками

IT-эксперт Кучерин: мошенники могут имитировать страницы различных брендов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники могут подделывать страницы различных брендов и заманивать покупателей с помощью скидок, рассказал Hi-Tech Mail эксперт Kaspersky GReAT Георгий Кучерин. На таких ресурсах могут выманивать конфиденциальные данные и деньги.

Эксперт рассказал, что аферисты привлекают потенциальных жертв с помощью почтовых рассылок — в них злоумышленники предлагают щедрые скидки. Еще один тип таких рассылок предлагает участие в беспроигрышной лотерее, отметил Кучерин.

Ранее начальник отдела информационной безопасности Алексей Коробченко рассказал, что современные мошенники активно разрабатывают новые, более сложные методы обмана граждан, поскольку традиционные схемы становятся легко распознаваемыми. Он сообщил о появлении двух особенно опасных тактик: подмены телефонного номера и метода «двойного агента» со взломом аккаунтов жертв.

мошенники
технологии
безопасность
скидки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До 1 млн рублей: кому положена максимальная выплата по беременности и родам
Сальдо отреагировал на визит Джоли в Херсон
Сгоревшая семья и маньяк с простреленными ногами: главные ЧП дня
Женщина оказалась в реанимации после дешевого препарата для похудения
Основатель Clube da Esquina умер после тяжелой болезни
Друг Уильяма и Кейт Миддлтон трагически погиб в Лондоне
Медведев объяснил, кто вынудил Россию задуматься о ядерных испытаниях
Анджелина Джоли приехала в Херсон: что она там делает, заплатили ли ей
Москвичке продали вместо курицы нечто совершенно иное
«Угроза распространения»: трехэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону
Россиянам объяснили, как обезопасить сделку с недвижимостью
Вырваться из котла не получилось: наступление ВС РФ в Покровске 5 ноября
В семье Николаева раскрыли дату и место его похорон
Политолог ответил, что может остановить эскалацию Запада в отношении России
Медведев вышел из депрессии после Шанхая
В России рухнули продажи популярной автомобильной марки
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
Стала известна судьба Виктории Бекхэм после посвящения мужа в рыцари
В Австралии запретят детям пользоваться популярными соцсетями
Ученые обнаружили в организме человека необычного защитника от рака
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.