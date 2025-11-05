IT-эксперт рассказал, как мошенники заманивают людей скидками

Мошенники могут подделывать страницы различных брендов и заманивать покупателей с помощью скидок, рассказал Hi-Tech Mail эксперт Kaspersky GReAT Георгий Кучерин. На таких ресурсах могут выманивать конфиденциальные данные и деньги.

Эксперт рассказал, что аферисты привлекают потенциальных жертв с помощью почтовых рассылок — в них злоумышленники предлагают щедрые скидки. Еще один тип таких рассылок предлагает участие в беспроигрышной лотерее, отметил Кучерин.

Ранее начальник отдела информационной безопасности Алексей Коробченко рассказал, что современные мошенники активно разрабатывают новые, более сложные методы обмана граждан, поскольку традиционные схемы становятся легко распознаваемыми. Он сообщил о появлении двух особенно опасных тактик: подмены телефонного номера и метода «двойного агента» со взломом аккаунтов жертв.