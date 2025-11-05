Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 14:25

Юрист дал советы, как обезопасить себя при покупке недвижимости

Юрист Хмелевской призвал не заключать быстрых сделок при покупке недвижимости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При покупке недвижимости не нужно спешить и заключать быстрые сделки, заявил «Ридусу» юрист Денис Хмелевской. По его мнению, искусственное растягивание этого процесса позволит обезопасить себя от аферистов.

Самое главное при покупке недвижимости — искусственно растягивать сделку во времени. Надо помнить, что мошенникам неинтересно ждать месяц, поскольку они не могут держать жертву в эмоциональном напряжении долгое время, — пояснил Хмелевской.

Он посоветовал не приобретать недвижимость по подозрительно низкой стоимости. Перед покупкой лучше получить нотариальное удостоверение сделки, особенно если продавец — пенсионер. Наконец, важно выяснить причины продажи квартиры или дома. Если предлагаемая недвижимость — единственное жилье продавца, а сделка не является альтернативной — лучше отказаться от нее.

Ранее эксперт по недвижимости Константин Анохин заявил, что в России растет количество «токсичных» квартир с пожилыми собственниками, которые невозможно продать из-за возраста владельца. По его словам, риелторы все чаще отказываются от работы с лотами, принадлежащими женщинам старше 60 лет. Риск потерять жилье через суд отпугивает всех участников сделки.

юристы
недвижимость
мошенники
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик объяснил важность введения детских сим-карт
На Украине забили тревогу из-за нахождения железной дороги на грани краха
Пугачева задалась философским вопросом после смерти Николаева
Симоньян отреагировала на сообщения о выпуске книги про Тиграна Кеосаяна
Доходы большинства россиян не превышают 60 тыс. рублей в месяц
«Ему хорошо платят»: в Госдуме раскрыли цели визита Зеленского под Покровск
Верховный суд России оставил в силе решение по иску Минпромторга к УВЗ
SHAMAN и Мизулина поженились в Донецке
В пожаре погибли мать и двое ее малолетних детей
Озвучено, какую сумму имущественных налогов начислили татарстанцам
«По-империалистически!»: Украину сравнили с Муму из произведения Тургенева
Для экс-вице-губернатора Ростовской области запросили 14 лет колонии
Нутрициолог предупредила об опасности зависимости от кофе
ФНС ополчилась на кафе с раздельными терминалам за бар и кухню
Сделавшую 27 операций «куклу Барби» нашли мертвой в постели с любовником
Гладков раскрыл печальные последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Военэксперт ответил, к чему приведет подавление США российских спутников
В Москве прощаются с режиссером Бежановым
Возможна ли блокада Калининграда? В Госдуме жестко ответили НАТО: детали
Финский политик заявил об опасной политике ЕС в отношении Украины
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.