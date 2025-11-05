Юрист дал советы, как обезопасить себя при покупке недвижимости Юрист Хмелевской призвал не заключать быстрых сделок при покупке недвижимости

При покупке недвижимости не нужно спешить и заключать быстрые сделки, заявил «Ридусу» юрист Денис Хмелевской. По его мнению, искусственное растягивание этого процесса позволит обезопасить себя от аферистов.

Самое главное при покупке недвижимости — искусственно растягивать сделку во времени. Надо помнить, что мошенникам неинтересно ждать месяц, поскольку они не могут держать жертву в эмоциональном напряжении долгое время, — пояснил Хмелевской.

Он посоветовал не приобретать недвижимость по подозрительно низкой стоимости. Перед покупкой лучше получить нотариальное удостоверение сделки, особенно если продавец — пенсионер. Наконец, важно выяснить причины продажи квартиры или дома. Если предлагаемая недвижимость — единственное жилье продавца, а сделка не является альтернативной — лучше отказаться от нее.

