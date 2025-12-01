«Никто не может ощущать себя в безопасности»: Украину обвинили в пиратстве

«Никто не может ощущать себя в безопасности»: Украину обвинили в пиратстве Депутат Госдумы Ивлев: Украина занимается пиратством в Черном море

Украина занимается пиратством в акватории Черного моря, заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его словам, которые приводит ТАСС, атаки на танкеры и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске стали следствием западных поставок оружия Киеву.

Никто не может ощущать себя в безопасности в акватории Черного моря из-за террористических актов пиратов киевского режима. Украинское пиратство — прямое следствие бесконтрольных поставок на берега Днепра оружия и боеприпасов из стран Западной Европы, — отметил он.

Ранее сообщалось, что жертв в результате атак на танкеры Virat и Kaitos с гражданами России на борту нет. В частности, источник, близкий к ситуации, объяснил, что РФ находится в контакте с Турцией по инцидентам с атаками в Черном море.

Также стало известно, что украинская сторона официально подтвердила свою причастность к атакам на нефтяные танкеры. Инцидент с применением морских дронов произошел в акватории Черного моря вблизи побережья Турции.