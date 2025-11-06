Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 18:05

Педагог рассказал, чем опасно сокращение школьных каникул

Педагог Берулава: сокращение каникул навредит здоровью школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сокращение школьных каникул может негативно сказаться на здоровье школьников, рассказал «Постньюс» доктор педагогических наук, профессор и член Российской академии образования Михаил Берулава. Он отметил, что комфорт родителей, у которых станет меньше нагрузки, не оправдает риски.

Не у всех есть возможность сидеть с детьми, но мы же говорим о том, что самое лучшее и проверенное надо оставлять, — заявил Берулава.

Педагог подчеркнул, что продление учебного года вызовет стресс у школьников. Он считает, что для внедрения таких инициатив необходимо провести качественную экспертизу.

Ранее депутат Госдумы Наталья Костенко заявила, что школьному образованию в России не хватает туристической легкости, когда дети могут в познавательной форме приобрести новые знания. В парламенте активно работают над законопроектом о детском туризме.

