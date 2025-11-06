Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме выступили против идеи уменьшить длительность летних каникул

Депутат Смолин предупредил о вреде сокращения летних каникул для здоровья детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сокращение летних каникул в российских школах может негативно сказаться на здоровье учащихся, заявил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По словам депутата, уменьшение продолжительности летнего отдыха не принесет пользы детям.

Я думаю, что здоровье детей это тоже не укрепит. Я напоминаю, что, согласно данным Минздрава, у нас 85% школьников — это первая и вторая группа здоровья. Это абсолютно или практически здоровые дети. По данным Роспотребнадзора, абсолютно здоровых только 10–12%. Независимые эксперты и родители склоняются ко второй версии, — сказал Смолин.

Смолин отметил, что большинство родителей и школьников, скорее всего, не поддержали бы подобную инициативу. Он также добавил, что перенос части уроков — таких как физкультура и музыка — на июнь приведет к однообразию школьного расписания, где останутся в основном предметы вроде математики, физики и русского языка.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что продолжительность летних школьных каникул нужно уменьшить до двух месяцев. Данное предложение аргументировано необходимостью решения проблемы занятости детей в период летнего отдыха.

