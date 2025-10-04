Учителям в России могут изменить надбавки за классное руководство

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев выступил с инициативой установления для учителей единой надбавки за осуществление функций классного руководителя, передает РИА Новости. Он пояснил, что действующая система состоит из двух компонентов — федерального и регионального.

Сейчас эта надбавка состоит из двух частей: одна — федеральная, ее платит государство, другая — региональная, ее добавляет бюджет региона. И вот здесь начинается несправедливость, — заявил Кошелев.

По его словам, все регионы разные и имеют различные бюджетные возможности. Это создает ситуацию, когда учителя одинаковой квалификации получают разные суммы за одну и ту же работу. Размер надбавки должен быть рассчитан по максимальному, «столичному» уровню, заключил депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила начать выплачивать подъемные учителям, которые только начинают свою карьеру. Она обратилась с инициативой к Кравцову. Депутат пояснила, что эти меры поддержки необходимо закрепить на федеральном уровне.