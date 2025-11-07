Приготовьте этот салат: «Медвежья шубка» покорит ваших гостей

Создайте кулинарный шедевр, который поразит ваших гостей не только вкусом, но и подачей. Возьмите 400 г копченой куриной грудки, нарезанной изящными брусочками, и маринуйте ее с двумя раздавленными зубчиками чеснока и столовой ложкой гранатового соуса около 20 минут. Пока грудка пропитывается ароматами, обжарьте 50 г грецких орехов с щепоткой паприки до золотистого оттенка, затем порубите их вместе с веточкой свежего укропа.

Приготовьте особый соус, смешав три столовые ложки греческого йогурта с ложкой майонеза, чайной ложкой дижонской горчицы и соком половинки лайма. На дно прозрачных бокалов или креманок выложите слой из 250 г моркови, натертой на корейской терке для особой нежности. Сбрызните морковь ароматным маслом грецкого ореха и распределите маринованную грудку, создавая контраст текстуры.

Четыре вареных перепелиных яйца, разрезанных пополам, станут следующим слоем, после которого следует прослойка из 150 г зрелого чеддера, натертого с филигранной точностью. Каждый слой сопровождайте каплями фирменного соуса и посыпкой из орехово-укропной крошки. Завершите композицию перьями зеленого лука и тонкими ломтиками красного лука, вымоченными в винном уксусе для пикантной яркости.

