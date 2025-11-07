Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 17:00

Приготовьте этот салат: «Медвежья шубка» покорит ваших гостей

Приготовьте этот салат: «Медвежья шубка» покорит ваших гостей Приготовьте этот салат: «Медвежья шубка» покорит ваших гостей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Создайте кулинарный шедевр, который поразит ваших гостей не только вкусом, но и подачей. Возьмите 400 г копченой куриной грудки, нарезанной изящными брусочками, и маринуйте ее с двумя раздавленными зубчиками чеснока и столовой ложкой гранатового соуса около 20 минут. Пока грудка пропитывается ароматами, обжарьте 50 г грецких орехов с щепоткой паприки до золотистого оттенка, затем порубите их вместе с веточкой свежего укропа.

Приготовьте особый соус, смешав три столовые ложки греческого йогурта с ложкой майонеза, чайной ложкой дижонской горчицы и соком половинки лайма. На дно прозрачных бокалов или креманок выложите слой из 250 г моркови, натертой на корейской терке для особой нежности. Сбрызните морковь ароматным маслом грецкого ореха и распределите маринованную грудку, создавая контраст текстуры.

Четыре вареных перепелиных яйца, разрезанных пополам, станут следующим слоем, после которого следует прослойка из 150 г зрелого чеддера, натертого с филигранной точностью. Каждый слой сопровождайте каплями фирменного соуса и посыпкой из орехово-укропной крошки. Завершите композицию перьями зеленого лука и тонкими ломтиками красного лука, вымоченными в винном уксусе для пикантной яркости.

Ранее мы писали о том, как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник.

Читайте также
Шарлотка с апельсином: как привнести летнюю свежесть в осенний пирог
Семья и жизнь
Шарлотка с апельсином: как привнести летнюю свежесть в осенний пирог
Котлеты остались в прошлом: семья подсела на картофельные шарики с фаршем — готовим в духовке без тонны жира
Общество
Котлеты остались в прошлом: семья подсела на картофельные шарики с фаршем — готовим в духовке без тонны жира
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Семья и жизнь
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Изысканная закуска в духовке за 15 минут: камамбер с томатами и багетом
Семья и жизнь
Изысканная закуска в духовке за 15 минут: камамбер с томатами и багетом
Готовимся к Новому году: вкусный салат из печени трески — 4 простых ингредиента складываются в обалденную закуску
Общество
Готовимся к Новому году: вкусный салат из печени трески — 4 простых ингредиента складываются в обалденную закуску
простые рецепты
быстрые рецепты
салаты
шуба
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятиклассница погибла при падении с 16-го этажа
ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа
Стали известны первые детали допросов причастных к убийству Новака в ОАЭ
Врач назвала самые опасные готовые блюда из магазинов
Закуривший на заправке бразилец едва не лишил жизни нескольких человек
Евросоюз сделал неожиданное заявление о запрете на выдачу виз россиянам
Психолог объяснил родителям, что будет, если подталкивать детей к браку
В Петербурге женщине с инвалидностью вернули деньги после нарушения прав
ФСИН опровергла причастность бывшего сотрудника к убийству Новака
Момент крушения вертолета в Дагестане попал на видео
«Врет»: военэксперт высмеял Рютте за слова о превосходстве НАТО над Россией
Джеймс Макэвой погиб на съемках фильма ужасов
Раскрыты жуткие подробности о состоянии выживших при крушении Ка-226
Жену пропавшего бойца СВО жестоко обманула родственница
13-я пенсия в конце 2025 года: кому заплатят, сколько, как получить
Дмитриев раскрыл дальнейшие перспективы переговоров России и США
Акцию «День призывника» провели в Нижнем Новгороде
Британец получил несколько лет тюрьмы за «помощь разведке РФ»
Анджелину Джоли заметили в Тернополе
«Атака против россиян»: в Совфеде отреагировали на визовые ограничения ЕС
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.