Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 15:00

Готовимся к Новому году: вкусный салат из печени трески — 4 простых ингредиента складываются в обалденную закуску

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Готовимся к Новому году: вкусный салат из печени трески — 4 простых ингредиента складываются в обалденную закуску. Хотите удивить гостей необычным и вкусным салатом на Новый год? Предлагаю приготовить салат из печени трески, который состоит из простых и доступных ингредиентов, но выглядит очень празднично и аппетитно.

Ингредиенты: печень трески (баночка 150 г), картофель (3 шт.), огурец (1 шт.), морковь (2 шт.), яйца (3 шт.), зеленый лук по вкусу, майонез по вкусу.

Последовательно выложите слои: картофель, отваренный и натертый на крупной терке, печень трески, огурец, нарезанный кубиками, лук, морковь, отваренную и натертую на крупной терке, яйца, отваренные и натертые на крупной терке. Каждый слой слегка промажьте майонезом.

Верхний слой украсьте зеленью и дополнительными элементами по вашему усмотрению. Салат из печени трески получается нежным, ароматным и сытным. Он станет украшением любого праздничного стола и порадует гостей своим вкусом и оформлением.

Ранее мы делились рецептом салата к Новому году «Черепаший вальс». Яркий, веселый и очень вкусный. Ингредиенты самые простые и готовится без мороки.

Читайте также
Вместо борща готовлю шпундру — быстрый, необычный и сытный ужин! Закинула в кастрюлю и отдыхаю
Общество
Вместо борща готовлю шпундру — быстрый, необычный и сытный ужин! Закинула в кастрюлю и отдыхаю
Эти конвертики с копчёным сыром можно подать даже на праздник: шикарное блюдо из куриной грудки — а готовится она очень просто
Общество
Эти конвертики с копчёным сыром можно подать даже на праздник: шикарное блюдо из куриной грудки — а готовится она очень просто
Запах исчезнет мгновенно — простое средство для идеальной свежести вашего холодильника!
Общество
Запах исчезнет мгновенно — простое средство для идеальной свежести вашего холодильника!
Оливье больше не делаю. Теперь главный дежурный салат «Отпад» — вкусный и сочный, и готовится быстро
Общество
Оливье больше не делаю. Теперь главный дежурный салат «Отпад» — вкусный и сочный, и готовится быстро
Японцы знают толк в салатах: крабовые палочки, хрустящее панко и икра — это новый уровень вкуса
Общество
Японцы знают толк в салатах: крабовые палочки, хрустящее панко и икра — это новый уровень вкуса
салаты
Новый год
закуска
печень трески
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддерживающие Палестину активисты попытались захватить студию телеканала
Готовлю без суеты — баклажаны тают во рту
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
«Выполняет грязную работу»: экс-депутат Рады о замене Зеленского ради мира
«Черная вдова» обчистила карманы двоих бойцов СВО
Жара под Сумами и ворующий главком ВСУ: новости СВО на вечер 7 ноября
Назван город, который стал для миллиардеров лучше Нью-Йорка
Психолог дала советы, как женщинам подобрать «маняню»
На Украине ждут «ликвидации» Зеленского
Россиянам будут меньше отказывать в ипотеке
В Минздраве сообщили о снижении смертности от рака в России
Грузовик слетел с моста в реку в российском регионе
В Госдуме рассказали, как изменится расчет больничного листа в 2026 году
Разбившийся в Дагестане вертолет с туристами разрушил частный дом
Карл III выставил на продажу свою картину
Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к зимней поездке
Запрет на выдачу мультивиз россиянам: что известно, как ездить в страны ЕС
В МИД РФ рассказали, как Еврокомиссия пытается «обелить» преступления Киева
В Москве на станции Чертаново погиб человек
Появились новые подробности о разбившемся в Дагестане вертолете с туристами
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.