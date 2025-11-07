Готовимся к Новому году: вкусный салат из печени трески — 4 простых ингредиента складываются в обалденную закуску

Готовимся к Новому году: вкусный салат из печени трески — 4 простых ингредиента складываются в обалденную закуску. Хотите удивить гостей необычным и вкусным салатом на Новый год? Предлагаю приготовить салат из печени трески, который состоит из простых и доступных ингредиентов, но выглядит очень празднично и аппетитно.

Ингредиенты: печень трески (баночка 150 г), картофель (3 шт.), огурец (1 шт.), морковь (2 шт.), яйца (3 шт.), зеленый лук по вкусу, майонез по вкусу.

Последовательно выложите слои: картофель, отваренный и натертый на крупной терке, печень трески, огурец, нарезанный кубиками, лук, морковь, отваренную и натертую на крупной терке, яйца, отваренные и натертые на крупной терке. Каждый слой слегка промажьте майонезом.

Верхний слой украсьте зеленью и дополнительными элементами по вашему усмотрению. Салат из печени трески получается нежным, ароматным и сытным. Он станет украшением любого праздничного стола и порадует гостей своим вкусом и оформлением.

Ранее мы делились рецептом салата к Новому году «Черепаший вальс». Яркий, веселый и очень вкусный. Ингредиенты самые простые и готовится без мороки.