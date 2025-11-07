Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 12:15

Изысканная закуска в духовке за 15 минут: камамбер с томатами и багетом

Камамбер с томатами: закуска за 15 минут Камамбер с томатами: закуска за 15 минут Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Камамбер с помидорами — это сочетание нежного сыра, спелых томатов и хрустящего багета, которое выглядит эффектно и готовится буквально за пару минут. Блюдо подходит как для ужина, так и для праздничной закуски.

Для приготовления возьмите 1 круг камамбера весом около 200 г, разрежьте пополам или оставьте целым, уложите в форму для запекания. Добавьте 2–3 спелых черри, разрезанных на половинки, посыпьте свежемолотым черным перцем и щепоткой сушеного орегано. Полейте все 1 ст. л. оливкового масла.

Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180 °C 10–12 минут до мягкости сыра. Подавайте сразу с нарезанным багетом — хлеб можно слегка подрумянить в духовке или на сковороде.

  • Совет: для дополнительного аромата добавьте сверху несколько веточек свежего тимьяна или базилика перед подачей.

  • Калорийность — около 350 ккал на порцию; время приготовления — 15 минут.

Паштет из фасоли и грибов — даже вкуснее мясного! Читайте рецепт у нас на сайте.

рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
кулинария
кухня
томаты
помидоры
закуски
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Представь меня в красных трусах»: Роналду назвал свою внешность идеальной
Песков отреагировал на предложение сделать 7 ноября праздничным днем
Минобороны раскрыло детали продвижения российских военных в Димитрове
В МИД РФ отреагировали на сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке
Жену Макрона уличили в отчаянном шаге из-за травли в Сети
Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов
Жертве телефонных мошенников вернули деньги под Мурманском
Песков объяснил, с чем на самом деле связан отказ от покупки активов ЛУКОЙЛ
Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и Украиной
Королевская семья Британии: последние новости, вечеринка Миддлтон в пабе
Раскрыт диагноз отца главкома ВСУ
В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость
В Кремле назвали участников совещания по развитию ВС России
Песков оставил без комментариев громкое заявление Трампа об Украине
«Несостоятельны»: Песков о сроках саммита США и России в Будапеште
Песков рассказал, как в Москве относятся к запуску ракеты Пхеньяном
Захарова раскрыла, что лидеры Европы не могут повторить за Путиным
Психолог призвала не тратить выходные на работу
Раскрыто число задержанных по делу об убийстве «друга Дурова» в ОАЭ
В Госдуме напомнили, для чего создавалась НАТО
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.