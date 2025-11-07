Изысканная закуска в духовке за 15 минут: камамбер с томатами и багетом

Камамбер с помидорами — это сочетание нежного сыра, спелых томатов и хрустящего багета, которое выглядит эффектно и готовится буквально за пару минут. Блюдо подходит как для ужина, так и для праздничной закуски.

Для приготовления возьмите 1 круг камамбера весом около 200 г, разрежьте пополам или оставьте целым, уложите в форму для запекания. Добавьте 2–3 спелых черри, разрезанных на половинки, посыпьте свежемолотым черным перцем и щепоткой сушеного орегано. Полейте все 1 ст. л. оливкового масла.

Запекайте в предварительно разогретой духовке при 180 °C 10–12 минут до мягкости сыра. Подавайте сразу с нарезанным багетом — хлеб можно слегка подрумянить в духовке или на сковороде.

Совет: для дополнительного аромата добавьте сверху несколько веточек свежего тимьяна или базилика перед подачей.

Калорийность — около 350 ккал на порцию; время приготовления — 15 минут.

