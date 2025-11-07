Шарлотка с апельсином: как привнести летнюю свежесть в осенний пирог

Осень — время уютных пирогов и домашнего комфорта. Классическая яблочная шарлотка с апельсиновым соком станет вашим верным помощником, когда захочется чего-то вкусного, но нет желания возиться со сложными технологиями. Этот рецепт объединяет проверенную поколениями простоту с неожиданной бодрящей свежестью цитруса.

Для приготовления возьмите 4 среднего размера яблока, 3 куриных яйца, 1 стакан пшеничной муки, 100 граммов сахара-песка, 0,5 стакана свежевыжатого апельсинового сока, 50 граммов сливочного масла комнатной температуры, 1 чайную ложку пекарского разрыхлителя, щепотку морской соли и щепотку ванилина. Профессиональные кулинары рекомендуют добавлять немного молотой корицы для насыщенного аромата.

Взбейте яйца с сахаром миксером до образования плотной воздушной массы светло-кремового оттенка. Влейте апельсиновый сок и растопленное масло, перемешайте. В отдельной посуде соедините муку, разрыхлитель, соль и ванилин. Объедините две смеси движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Нарежьте яблоки дольками, выложите половину в промасленную форму, покройте половиной теста, поместите остальные яблоки и накройте оставшимся тестом.

Классическая яблочная шарлотка с апельсиновым соком печется при 180 градусах 40 минут до появления золотистой поверхности. Проверьте готовность тонкой лучинкой — она должна быть совершенно сухой.

Результат вас удивит: нежный мякиш с ярким яблочным вкусом, где проглядывает свежий цитрусовый верхний слой. Подайте пирог теплым с крепким чаем или эспрессо.

