Готовим легкий борщ с фасолью: полезное блюдо для вашей фигуры и иммунитета

Хочется чего-то согревающего, вкусного и одновременно полезного? Этот рецепт борща станет настоящим открытием. Он идеально подходит для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от любимых блюд.

Основа этого супа — это яркий овощной микс, который дарит не только насыщенный вкус, но и массу витаминов. Секрет легкости заключается в отказе от обжарки и наваристого бульона. Мы будем использовать консервированную фасоль, которая добавляет блюду приятную сытность и растительный белок. А пикантность и свежесть ему придает щедрая порция зелени и небольшое количество чеснока. Финальный акцент — чайная ложка лимонного сока, которая раскрывает вкус каждого ингредиента и усиливает пользу для иммунитета. Вот и весь секрет нашего волшебного низкокалорийного пикантного борща с фасолью.

Ингредиенты:

Свекла — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Капуста белокочанная — 200 г

Белая фасоль в томатном соусе — 1 банка

Чеснок — 2 зубчика

Лимонный сок — 1 ч. л.

Зелень (укроп, петрушка), соль, перец — по вкусу.

Приготовление начинается с легкого бульона на куриной грудке или просто воды. Овощи необходимо порезать и потушить с минимальным количеством масла. Затем соединить в кастрюле порционно нарезанную грудку, банку фасоли вместе с соусом и тушеные овощи. После закипания варить 10–15 минут, добавить лимонный сок, выключить и дать настояться на горячей конфорке 10–15 минут. Подавать со сметаной низкой жирности или греческим йогуртом.

Попробуйте этот рецепт низкокалорийного пикантного борща с фасолью, и вы убедитесь, что полезная еда может быть невероятно вкусной. Это блюдо подарит тепло, чувство сытости без тяжести и заряд бодрости на весь день.

