Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 10:00

Готовим легкий борщ с фасолью: полезное блюдо для вашей фигуры и иммунитета

Готовим легкий борщ с фасолью: полезное блюдо для вашей фигуры и иммунитета Готовим легкий борщ с фасолью: полезное блюдо для вашей фигуры и иммунитета Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хочется чего-то согревающего, вкусного и одновременно полезного? Этот рецепт борща станет настоящим открытием. Он идеально подходит для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от любимых блюд.

Основа этого супа — это яркий овощной микс, который дарит не только насыщенный вкус, но и массу витаминов. Секрет легкости заключается в отказе от обжарки и наваристого бульона. Мы будем использовать консервированную фасоль, которая добавляет блюду приятную сытность и растительный белок. А пикантность и свежесть ему придает щедрая порция зелени и небольшое количество чеснока. Финальный акцент — чайная ложка лимонного сока, которая раскрывает вкус каждого ингредиента и усиливает пользу для иммунитета. Вот и весь секрет нашего волшебного низкокалорийного пикантного борща с фасолью.

Ингредиенты:

  • Свекла — 1 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Капуста белокочанная — 200 г

  • Белая фасоль в томатном соусе — 1 банка

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Лимонный сок — 1 ч. л.

  • Зелень (укроп, петрушка), соль, перец — по вкусу.

Приготовление начинается с легкого бульона на куриной грудке или просто воды. Овощи необходимо порезать и потушить с минимальным количеством масла. Затем соединить в кастрюле порционно нарезанную грудку, банку фасоли вместе с соусом и тушеные овощи. После закипания варить 10–15 минут, добавить лимонный сок, выключить и дать настояться на горячей конфорке 10–15 минут. Подавать со сметаной низкой жирности или греческим йогуртом.

Попробуйте этот рецепт низкокалорийного пикантного борща с фасолью, и вы убедитесь, что полезная еда может быть невероятно вкусной. Это блюдо подарит тепло, чувство сытости без тяжести и заряд бодрости на весь день.

Ранее мы делились с вами секретом быстрой квашеной капусты за несколько часов.

Читайте также
Готовим за 5 минут: всего три ингредиента — и идеальная закуска готова!
Семья и жизнь
Готовим за 5 минут: всего три ингредиента — и идеальная закуска готова!
Минтай под маринадом: как превратить простую рыбу в шедевр. Смотрите рецепт
Семья и жизнь
Минтай под маринадом: как превратить простую рыбу в шедевр. Смотрите рецепт
Когда нужно быстро и вкусно приготовить ужин, спасает этот рецепт: котлеты «Праздничные» под шубой
Общество
Когда нужно быстро и вкусно приготовить ужин, спасает этот рецепт: котлеты «Праздничные» под шубой
Когда котлеты надоели, делаю кебабчики с начинкой: также просто, но сочно — просто улет
Общество
Когда котлеты надоели, делаю кебабчики с начинкой: также просто, но сочно — просто улет
Очень вкусный омлет с овощами на сковороде: завтрак за 10 минут
Семья и жизнь
Очень вкусный омлет с овощами на сковороде: завтрак за 10 минут
готовка
обеды
рецепты
супы
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росфинмониторинге объяснили, можно ли оплачивать товары переводом
В Госдуме выступили против идеи уменьшить длительность летних каникул
Стало известно, сколько чиновников задержали в России в 2025 году
Таможенники обнаружили ценную литографию при попытке незаконного ввоза
Тюменский производитель мяса «кормил» покупателей сальмонеллой
В России зафиксировали новые вспышки ВИЧ-инфекции
В Грузии объяснили необходимость запрета оппозиционных партий
Натуральные ткани возвращаются: почему хлопок снова в моде
На энергоблоке Нововоронежской АЭС завершили ремонт с модернизацией
Оскорбившей участников СВО блогеру из Иркутска назначили суровое наказание
Погода в Москве в четверг, 6 ноября: жителям предсказали рекордное тепло?
Список погибших из-за пожара в Сургуте расширился
В России разработали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 6 ноября: где сбои в России
Музкритик раскрыл, какой альбом стал лебединой песней группы Queen
Появились новые детали о погибших при пожаре в Сургуте
Рютте съязвил о заседании Совбеза РФ по ядерным испытаниям
Пожелавшую смерти бойцам СВО блогера осудили за другое преступление
Иноагенты готовят кампанию против участников СВО на выборах в Госдуму
Британия заявила о готовности «коалиции желающих» к миру
Дальше
Самое популярное
Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.