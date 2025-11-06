Пассажиры электрички были вынуждены встречать рассвет в лесу В лесу под Екатеринбургом из-за поломки застряла электричка

Электричка, следовавшая по маршруту Асбест — Екатеринбург, сломалась, не доехав до конечной станции, сообщил портал E1.RU. Поезд остановился в лесу, недалеко от станции «Чапаевская».

Одна из пассажиров, Евгения, рассказала журналистам, что поезд простоял без движения более часа, из-за чего ей и попутчикам пришлось встретить рассвет в вагоне. Пассажиров не выпускали, так как платформы рядом не было. В итоге сломавшийся состав был взят на буксир тепловозом.

Данным инцидентом сразу занялись сотрудники транспортной прокуратуры. В ведомстве заявили, что работниками железной дороги были приняты меры по замене локомотива, все пассажиры были доставлены к месту назначения. Прокуратура также отметила, что инцидент не повлиял на движение других поездов.

