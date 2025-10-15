Пассажиры сняли подростка-зацепера с электрички

На станции МЦД-2 в Новой Москве зацепер забрался на крышу стоящей электрички, что сразу заметили другие пассажиры на платформе, а затем силой сняли его оттуда, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам очевидцев, мальчик активно сопротивлялся и пытался убедить их, что попал на крышу случайно.

Остается неизвестным, вызвали ли свидетели происшествия полицию. Информации о возможных травмах у подростка также не поступало.

Ранее стало известно, что в разных регионах России подростки начали объединяться в группы «антизацеперов». Молодые люди, большая часть из которых несовершеннолетние, проводят рейды на ж/д платформах преимущественно в вечернее время.

До этого в подмосковной больнице умер подросток, которого ударило током на электричке в районе Наро-Фоминска, следовавшей из Москвы до Малоярославца. Еще один из зацеперов серьезно пострадал.

Между тем уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова считает, что зацепинг необходимо приравнять к экстремистскому движению из-за распространения в интернете ресурсов, предлагающих детям участвовать в этой опасной деятельности. Она также указала, что с начала года в регионе погибли 11 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, но их не останавливает даже гибель друзей.