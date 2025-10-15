Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 14:53

Пассажиры сняли подростка-зацепера с электрички

В Новой Москве пассажиры силой сняли зацепера с электрички

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На станции МЦД-2 в Новой Москве зацепер забрался на крышу стоящей электрички, что сразу заметили другие пассажиры на платформе, а затем силой сняли его оттуда, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По словам очевидцев, мальчик активно сопротивлялся и пытался убедить их, что попал на крышу случайно.

Остается неизвестным, вызвали ли свидетели происшествия полицию. Информации о возможных травмах у подростка также не поступало.

Ранее стало известно, что в разных регионах России подростки начали объединяться в группы «антизацеперов». Молодые люди, большая часть из которых несовершеннолетние, проводят рейды на ж/д платформах преимущественно в вечернее время.

До этого в подмосковной больнице умер подросток, которого ударило током на электричке в районе Наро-Фоминска, следовавшей из Москвы до Малоярославца. Еще один из зацеперов серьезно пострадал.

Между тем уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова считает, что зацепинг необходимо приравнять к экстремистскому движению из-за распространения в интернете ресурсов, предлагающих детям участвовать в этой опасной деятельности. Она также указала, что с начала года в регионе погибли 11 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, но их не останавливает даже гибель друзей.

зацеперы
Москва
происшествия
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Самарской области покаялся за мат при увольнении главы района
В Москве пройдет форум «Туризм будущего»
Опубликован шорт-лист XI Всероссийской премии «За верность науке»
Стало известно, когда истекают полномочия нецензурно уволенного чиновника
В Минобороны указали на активное военное присутствие НАТО у границ России
Били электрошокером и насиловали: как солдаты ВСУ убили россиянку
Россия поможет Венгрии в реализации важного проекта
Мерзкие дожди и холод до 0 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
В Госдуме рассказали, какие льготы появятся для участников СВО и их семей
Раскрыто, что стоит за словами нардепов о скором завершении конфликта
Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по нефтепроводу «Дружба»
Стало известно, как изменилась интернет-активность россиян старше 55 лет
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского объявил конкурсную программу
Силуанов назвал главную причину укрепления рубля
Годовалый сын Джастина Бибера стал миллиардером
Раскрыто, зачем в Одессе создают военную администрацию после гонений мэра
ВС России обзавелись новейшими снайперскими винтовками
Названо условие, при котором конфликт на Украине закончится очень быстро
Фон дер Ляйен поставила Сербии жесткий ультиматум для вступления в ЕС
Китай выступил против планов США ограничить полеты через Россию
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.