06 ноября 2025 в 12:19

Пенсионер упал в овраг и три дня пил вино

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Во Франции 77-летний житель департамента Лозер упал в овраг и провел там три дня, пока его не услышали прохожие, передает Cycling Weekly. Все это время он пил вино, ожидая спасения.

Мужчина поехал на велосипеде за покупками, но на обратном пути не заметил, как свернул не туда, и упал в овраг глубиной 40 метров. Он громко звал на помощь прохожих и водителей, но его крики оставались без ответа.

Пенсионер питался продуктами, приобретенными до инцидента, и запивал их вином. Спасатели, поднявшие его со дна оврага, обнаружили, что травмы оказались незначительными, а переохлаждение — легким. Медик, который осмотрел пожилого человека после его спасения, отметил его удивительную стойкость.

Ранее в Апшеронске Краснодарского края 11-летний мальчик провел всю ночь в яме. У ребенка диагностировали шок и переохлаждение, после чего его госпитализировали. Мальчик возвращался домой с тренировки, когда неожиданно наткнулся на яму. Яма находилась рядом с детской площадкой в парке «Юность». Мать ребенка всю ночь искала его, и на следующий день утром его обнаружили рабочие.

Франция
овраг
пенсионеры
выживание
