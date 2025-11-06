Пенсионер упал в овраг и три дня пил вино 77-летний француз упал в 40-метровый овраг и три дня питался только вином

Во Франции 77-летний житель департамента Лозер упал в овраг и провел там три дня, пока его не услышали прохожие, передает Cycling Weekly. Все это время он пил вино, ожидая спасения.

Мужчина поехал на велосипеде за покупками, но на обратном пути не заметил, как свернул не туда, и упал в овраг глубиной 40 метров. Он громко звал на помощь прохожих и водителей, но его крики оставались без ответа.

Пенсионер питался продуктами, приобретенными до инцидента, и запивал их вином. Спасатели, поднявшие его со дна оврага, обнаружили, что травмы оказались незначительными, а переохлаждение — легким. Медик, который осмотрел пожилого человека после его спасения, отметил его удивительную стойкость.

