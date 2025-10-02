Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 12:14

Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу

В Апшеронске 11-летний мальчик просидел всю ночь в яме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Апшеронске Краснодарского края 11-летний мальчик просидел всю ночь в яме, сообщил Telegram-канал «Типичный Апшеронск». Ребенку диагностировали шоковое состояние и переохлаждение, его доставили в больницу.

Как отметил канал, мальчик возвращался вечером с тренировки, как внезапно на пути попалась яма. Она расположена рядом с детской площадкой со стороны парка «Юность». Мать ребенка всю ночь искала его, в итоге мальчика обнаружили рабочие на следующий день утром.

Ранее малолетняя девочка осталась без присмотра родителей во дворе дома в Новосибирске и упала в выгребную яму. В результате ребенок погиб. В отношении отца несовершеннолетней возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

До этого трехлетний ребенок погиб после падения в выгребную яму в селе Поселье в Бурятии. Он пришел в гости к родственникам, проживающим по соседству, и играл там с подругой. Дети открыли деревянную крышку отстойника, и мальчик провалился внутрь. Взрослые подоспели почти сразу, попытались оказать первую помощь, однако привести его в чувство не удалось.

Россия
Краснодарский край
дети
ямы
рабочие
