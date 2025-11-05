Когда котлеты надоели, делаю кебабчики с начинкой: также просто, но сочно — просто улет

Когда котлеты надоели, делаю кебабчики с начинкой. Готовить также просто, но получается так сочно — просто улет! Вкус кебабчиков очень насыщенный, в них пряный ароматный фарш с золотистой корочкой контрастирует с нежными сладковатыми овощами, создавая гармонию текстур и вкусов.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьего фарша, 1 луковица, соль, перец, специи. Для начинки: болгарский перец, морковь, кабачок — все тонко нарезанное соломкой. Фарш смешайте с мелко нарубленным луком и специями, тщательно вымесите и разделите на порции. Каждую порцию размажьте тонким слоем на пищевой пленке, в центр выложите овощную соломку. С помощью пленки сверните плотные рулетики, аккуратно удаляя пленку. Выпекайте на противне при 200 °C 25–30 минут, переворачивая для равномерной корочки.

Кебабчики подавайте с соусом на основе йогурта с чесноком и зеленью.

