Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 18:01

Когда котлеты надоели, делаю кебабчики с начинкой: также просто, но сочно — просто улет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда котлеты надоели, делаю кебабчики с начинкой. Готовить также просто, но получается так сочно — просто улет! Вкус кебабчиков очень насыщенный, в них пряный ароматный фарш с золотистой корочкой контрастирует с нежными сладковатыми овощами, создавая гармонию текстур и вкусов.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьего фарша, 1 луковица, соль, перец, специи. Для начинки: болгарский перец, морковь, кабачок — все тонко нарезанное соломкой. Фарш смешайте с мелко нарубленным луком и специями, тщательно вымесите и разделите на порции. Каждую порцию размажьте тонким слоем на пищевой пленке, в центр выложите овощную соломку. С помощью пленки сверните плотные рулетики, аккуратно удаляя пленку. Выпекайте на противне при 200 °C 25–30 минут, переворачивая для равномерной корочки.

Кебабчики подавайте с соусом на основе йогурта с чесноком и зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить экономный ужин из картошки и фарша: целая сковорода еды практически из ничего.

Читайте также
Блеск плитки без хлопот: 3 экспресс‑способа уборки ванной комнаты для ленивых хозяек
Общество
Блеск плитки без хлопот: 3 экспресс‑способа уборки ванной комнаты для ленивых хозяек
Капустные стейки с шапкой из фарша и сыра — это безумно вкусно. Нужно только разрезать кочан на кругляшки и сделать заливку
Общество
Капустные стейки с шапкой из фарша и сыра — это безумно вкусно. Нужно только разрезать кочан на кругляшки и сделать заливку
Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два
Общество
Беру соленые огурцы, пачку фарша — и готовлю обалденный ужин за полчаса: просто, как дважды два
Котлеты больше не жарю, делаю из фарша салат: так сытно, что семья наедается до отвала
Общество
Котлеты больше не жарю, делаю из фарша салат: так сытно, что семья наедается до отвала
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
рецепты
фарш
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До 1 млн рублей: кому положена максимальная выплата по беременности и родам
Сальдо отреагировал на визит Джоли в Херсон
Сгоревшая семья и маньяк с простреленными ногами: главные ЧП дня
Женщина оказалась в реанимации после дешевого препарата для похудения
Основатель Clube da Esquina умер после тяжелой болезни
Друг Уильяма и Кейт Миддлтон трагически погиб в Лондоне
Медведев объяснил, кто вынудил Россию задуматься о ядерных испытаниях
Анджелина Джоли приехала в Херсон: что она там делает, заплатили ли ей
Москвичке продали вместо курицы нечто совершенно иное
«Угроза распространения»: трехэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону
Россиянам объяснили, как обезопасить сделку с недвижимостью
Вырваться из котла не получилось: наступление ВС РФ в Покровске 5 ноября
В семье Николаева раскрыли дату и место его похорон
Политолог ответил, что может остановить эскалацию Запада в отношении России
Медведев вышел из депрессии после Шанхая
В России рухнули продажи популярной автомобильной марки
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
Стала известна судьба Виктории Бекхэм после посвящения мужа в рыцари
В Австралии запретят детям пользоваться популярными соцсетями
Ученые обнаружили в организме человека необычного защитника от рака
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.