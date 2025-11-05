Капустные стейки с шапкой из фарша и сыра — это безумно вкусно. Нужно только разрезать кочан на кругляшки и сделать заливку

Капустные стейки с шапкой из фарша и сыра — это безумно вкусно. Нужно только разрезать кочан на кругляшки и сделать заливку! Капуста часто недооценивается в роли основного блюда, но с нашим рецептом вы откроете для себя новые горизонты вкуса. Простое и бюджетное блюдо из обычного кочана порадует вас и ваших близких сытостью и пользой.

Разрезаем кочан капусты на круглые куски толщиной около 1 см, помещаем их на противень. Формируем из говяжьего фарша (200 г) небольшие плоские котлетки, распределяем каждую на капустный круг. Поверх выкладываем кружочки помидоров (100 г), сверху сыр (50 г), смешанный с чесноком, специями и майонезом или греческим йогуртом.

Выпекаем капустные стейки в заранее разогретой духовке при температуре 180 °C около 30 минут под фольгой с небольшим количеством воды, пока капуста не станет мягкой. И еще 10 минут без фольги, пока сыр не приобретёт красивую золотистую корочку. Такой ужин прекрасен своей легкостью и скоростью приготовления. Ведь никто не откажется от блюда, в котором сочетаются ароматные овощи, нежный фарш и тягучий сыр.

