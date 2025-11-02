Котлеты больше не жарю, делаю из фарша салат: так сытно, что семья наедается до отвала

Котлеты больше не жарю, делаю из фарша салат. Выходит так сытно, что одним лишь салатом семья наедается до отвала. Отличная замена обеду или ужину, приготовление которой не отнимет у вас много времени и усилий.
Вам понадобится: 400 г мясного фарша, 1 кочан салата айсберг (или просто зеленого салата), 1 красная луковица, 3 маринованных огурца, 150 г твердого сыра, 2 помидора, 4 ст. л. майонеза и 1 ст. л. кетчупа. Фарш обжарьте с мелко нарезанным луком до румяности, посолите и поперчите. Салат айсберг нарвите руками, огурцы нарежьте соломкой, помидоры кубиками, сыр натрите на терке. Все ингредиенты смешайте в салатнице. Для заправки соедините майонез с кетчупом.
Вкус получается насыщенным и сбалансированным: ароматный мясной фарш с луком идеально сочетается с хрустящим айсбергом, кислинкой маринованных огурцов и сочными помидорами, а сыр добавляет нежные сливочные ноты. Заправка с кетчупом придает пикантную сладковатую ноту.
