02 ноября 2025 в 16:38

Котлеты больше не жарю, делаю из фарша салат: так сытно, что семья наедается до отвала

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Котлеты больше не жарю, делаю из фарша салат. Выходит так сытно, что одним лишь салатом семья наедается до отвала. Отличная замена обеду или ужину, приготовление которой не отнимет у вас много времени и усилий.

Вам понадобится: 400 г мясного фарша, 1 кочан салата айсберг (или просто зеленого салата), 1 красная луковица, 3 маринованных огурца, 150 г твердого сыра, 2 помидора, 4 ст. л. майонеза и 1 ст. л. кетчупа. Фарш обжарьте с мелко нарезанным луком до румяности, посолите и поперчите. Салат айсберг нарвите руками, огурцы нарежьте соломкой, помидоры кубиками, сыр натрите на терке. Все ингредиенты смешайте в салатнице. Для заправки соедините майонез с кетчупом.

Вкус получается насыщенным и сбалансированным: ароматный мясной фарш с луком идеально сочетается с хрустящим айсбергом, кислинкой маринованных огурцов и сочными помидорами, а сыр добавляет нежные сливочные ноты. Заправка с кетчупом придает пикантную сладковатую ноту.

Ранее стало известно, как приготовить салат с сосисками и солеными огурцами — питательный и сбалансированный.

салаты
рецепты
фарш
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
