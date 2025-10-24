Целая сковорода еды практически из ничего: экономный ужин из картошки и фарша

По этому рецепту вы приготовите экономный ужин из картошки и фарша, превратив простые ингредиенты в необычное блюдо. Попробуйте, и вы убедитесь, что целую сковороду еды можно приготовить практически из ничего.

Вам понадобится: 4-5 картофелин, 300 г мясного фарша, 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец и специи по вкусу. Отварите картофель до готовности и натрите на крупной терке. Фарш обжарьте с мелко нарезанным луком, посолите и поперчите. Из картофельной массы сформируйте лепешки, в центр каждой выложите фарш и слепите шарики. Обжарьте их на сковороде до румяной корочки. Для соуса смешайте томатную пасту с 150 мл воды, залейте шарики и тушите под крышкой 10–15 минут.

Вкус блюда получается насыщенным и гармоничным: нежная картофельная оболочка с хрустящей корочкой контрастирует с сочным мясным фаршем, а томатный соус добавляет приятную кислинку и объединяет все компоненты. Отличный ужин, который потребует минимальных затрат.

