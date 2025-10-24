Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 19:32

Два яйца и газировка творят чудеса — с этим густым кляром курица и рыба будут сочными, без сухости

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С этим густым кляром и отбивные из курицы, и рыба будут сочными. Попробуйте — и вы убедитесь, что 2 яйца и газировка творят чудеса! Вы забудете о сухости навсегда, теперь все блюда будут с хрустящей и сочной корочкой.

Вам понадобится: 2 яйца, 50 мл ледяной газированной воды, 1 ст. л. кукурузного крахмала, 1 ст. л. муки, соль, перец и ваши любимые специи по вкусу, например паприка или чесночный порошок. Взбейте яйца венчиком, но не до пены. Добавьте газировку, а затем постепенно всыпьте крахмал и муку со специями. Тщательно, но быстро перемешайте до консистенции жидкой сметаны. Газировка создаст пузырьки воздуха, которые и дают ту самую воздушную хрустящую текстуру. Обмакните рыбу или куриные отбивные в кляр и жарьте на хорошо разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон.

Вкус — это идеальный контраст: тонкая, невесомая, пузырчатая и хрустящая корочка, которая раскрывается, сохраняя всю сочность и аромат мяса или рыбы внутри, делая их невероятно нежными.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты из кильки в томате: рецепт для тех, кто не любит возиться с рыбой.

