22 октября 2025 в 16:16

Если не любите возиться с рыбой, этот рецепт котлет для вас: готовим из кильки в томате

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если не любите возиться с рыбой, этот рецепт котлет для вас. Готовим из кильки в томате! Вкус получается насыщенным и пикантным: нежная рыбная основа с томатными нотами идеально сочетается с хрустящей корочкой, а лук и чеснок дополнительно раскрываю вкус.

Вам понадобится: 1 банка кильки в томатном соусе (240 г), 1 яйцо, 3 ст. л. муки, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, зелень укропа и панировочные сухари. Слейте из банки половину соуса, саму рыбу разомните вилкой. Добавьте мелко нарезанный лук, давленный чеснок, рубленый укроп, яйцо и муку. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Сформируйте небольшие котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Эти котлеты особенно хороши с картофельным пюре или рассыпчатой гречкой, а их приготовление занимает минимум времени и усилий, что делает блюдо идеальным решением для быстрого и вкусного ужина после работы.

Ранее стало известно, как приготовить драники из риса и кабачка: пышные биточки, которые не расползаются по сковороде.

Дарья Иванова
Д. Иванова
