Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 16:26

Новая закуска, от которой обалдели все: закусочный драник с селедкой — потратила 200 рублей и сразила всех наповал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Новая закуска, от которой обалдели все: закусочный драник с селедкой — потратила 200 рублей и сразила всех наповал. Если хочется чего-то необычного и вкусного, приготовьте это блюдо. Этот рецепт прост, а эффект впечатляет: хрустящая корочка, нежная середина и насыщенный вкус, который идеально сочетается с творожным сыром и свежим луком. Подавать можно как на праздничный стол, так и для семейного ужина.

Картофель натираем на терке, промываем холодной водой, чтобы убрать лишний крахмал, и отжимаем. Сыр халуми или сулугуни натираем и смешиваем с картофелем, добавляем 4–6 столовых ложек муки, соль, перец и немного оливкового масла. На сковороде формируем один большой драник или два тонких, жарим под крышкой до золотистой корочки 7–10 минут с каждой стороны, присыпая в конце тертым пармезаном.

Готовый драник намазываем творожным сыром, выкладываем сверху кусочки селедки и посыпаем зеленым луком. Этот быстрый закусочный вариант не только вкусный, но и красиво выглядит на столе, а сочетание картофеля, сыра и рыбы никого не оставит равнодушным.

Ранее мы делились рецептом картофельных смешариков. Хорошо готовить вместе с детьми, но по вкусу они и взрослым как улетная закуска.

Читайте также
Картофельные смешарики обожаю готовить вместе с детьми: но по вкусу они и взрослым как улетная закуска
Общество
Картофельные смешарики обожаю готовить вместе с детьми: но по вкусу они и взрослым как улетная закуска
Две картошки, яйцо и немного муки — готовлю хрустящие картофельные колобки! Вкусный и простой завтрак
Общество
Две картошки, яйцо и немного муки — готовлю хрустящие картофельные колобки! Вкусный и простой завтрак
Самый дешевый и самый полезный: обалденный салат из свеклы и селедки — по вкусу не хуже «Шубы»
Общество
Самый дешевый и самый полезный: обалденный салат из свеклы и селедки — по вкусу не хуже «Шубы»
Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы
Общество
Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы
Если дома есть свекла, готовлю этот салат с жареным луком: вкуснее и сытнее винегрета
Общество
Если дома есть свекла, готовлю этот салат с жареным луком: вкуснее и сытнее винегрета
картошка
картофель
селедка
драники
закуски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскошь 90-х, личный лес, охрана: что известно о «резиденции Жириновского»
Врач рассказал, какие тонизирующие напитки могут вызвать зависимость
Гимнастка Мельникова во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира
Российская спортсменка сдала «тест на женщину»
В России высказались о запрете детям до 16 лет использовать соцсети
Криминалист допустил, что семью Усольцевых могли принести в жертву
Два российских региона попали под удар украинских беспилотников
«Сделать больно детям»: политолог о самом неординарном пакете санкций ЕС
«Вы знаете всю меру горя»: Медведев высказался о поддержке семей бойцов СВО
Прокурор запросил для известного бизнес-коуча срок, как за убийство
Взрыв в Луганске признали терактом
Адвокат Трунов рассказал, могло ли Усольцевых засосать в болото
Лейбл Koala Music начал сотрудничество с Гнесинкой и ВШЭ
Десятки тысяч человек провели митинг в Будапеште
ИИ на стройке: от проектирования до эксплуатации
Кто имеет право на льготы на парковках Уфы: инструкция для автомобилистов
Адвокат Карабанов объяснил, как Усольцевы могли сбежать за рубеж
«Надо резать правду матку»: Медведев призвал не давать спуску врагам России
Российский бизнесмен лишился недвижимости почти на 4 млрд рублей
На Украине раскрыли причину остановки закачки газа в подземные хранилища
Дальше
Самое популярное
Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.