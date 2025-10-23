Новая закуска, от которой обалдели все: закусочный драник с селедкой — потратила 200 рублей и сразила всех наповал

Новая закуска, от которой обалдели все: закусочный драник с селедкой — потратила 200 рублей и сразила всех наповал. Если хочется чего-то необычного и вкусного, приготовьте это блюдо. Этот рецепт прост, а эффект впечатляет: хрустящая корочка, нежная середина и насыщенный вкус, который идеально сочетается с творожным сыром и свежим луком. Подавать можно как на праздничный стол, так и для семейного ужина.

Картофель натираем на терке, промываем холодной водой, чтобы убрать лишний крахмал, и отжимаем. Сыр халуми или сулугуни натираем и смешиваем с картофелем, добавляем 4–6 столовых ложек муки, соль, перец и немного оливкового масла. На сковороде формируем один большой драник или два тонких, жарим под крышкой до золотистой корочки 7–10 минут с каждой стороны, присыпая в конце тертым пармезаном.

Готовый драник намазываем творожным сыром, выкладываем сверху кусочки селедки и посыпаем зеленым луком. Этот быстрый закусочный вариант не только вкусный, но и красиво выглядит на столе, а сочетание картофеля, сыра и рыбы никого не оставит равнодушным.

