22 октября 2025 в 16:03

Картофельные смешарики обожаю готовить вместе с детьми: но по вкусу они и взрослым как улетная закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные смешарики обожаю готовить вместе с детьми: но по вкусу они и взрослым как улетная закуска. Хрустящие шарики, которые семья просит снова и снова. Когда хочется чего-то простого, но вкусного, эти картофельные шарики — находка! Снаружи они золотисто-хрустящие, а внутри — мягкие и нежные. Такая закуска покорит и детей, и взрослых, ведь готовится она из самых обычных продуктов, которые всегда под рукой.

Для их приготовления потребуется 5 средних картофелин, 1 яйцо, около 6 столовых ложек крахмала, немного соли, щепотка черного перца и чили. Можно добавить любимые специи или зелень для аромата. Картофель нужно отварить, размять в пюре, остудить и смешать с яйцом и крахмалом до густой, пластичной консистенции. Если масса липнет к рукам — чуть больше крахмала, и дело в шляпе. После короткого отдыха в холодильнике из нее формируют маленькие колобки и обжаривают во фритюре до румяной корочки.

Подавайте эти картофельные смешарики горячими, с любимыми соусами — чесночным, сметанным или сырным. Ароматные, аппетитные и такие весёлые — они мгновенно исчезают со стола. Это блюдо отлично подойдёт и как гарнир, и как закуска для всей семьи!

Ранее мы делились рецептом обалденного картофельного пюре. Семья бастует и требует только его — фишка в 2 ингредиентах.

