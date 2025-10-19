Теперь пюре готовлю только так: семья бастует и требует только его — фишка в 2 ингредиентах

Теперь пюре готовлю только так! Семья бастует и требует только его — фишка в двух ингредиентах. Это картофельное пюре станет настоящим открытием для вашей кухни! Главный секрет — пюре остается нежным даже после остывания и прекрасно сохраняет консистенцию при разогреве.
Ингредиенты
- Картофель — 1200 г
- Сыр творожный — 300 г
- Масло сливочное — 80 г
- Лук репчатый — 2–3 шт.
- Масло подсолнечное — 15 мл
- Вода — по необходимости
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на смеси масел до золотистого цвета. Картофель отварите до готовности, слейте воду и тщательно разомните. Добавьте сливочное масло, творожный сыр и пассерованный лук.
- Взбивайте массу до идеально гладкой текстуры, при необходимости добавляя теплую воду. Посолите по вкусу и подавайте горячим — ваши близкие будут в восторге!
Ранее мы делились рецептом картошки, которая вызывает зависимость! Вкуснятина с беконом и сырно-чесночным соусом.