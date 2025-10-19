Теперь пюре готовлю только так: семья бастует и требует только его — фишка в 2 ингредиентах

Теперь пюре готовлю только так: семья бастует и требует только его — фишка в 2 ингредиентах

Теперь пюре готовлю только так! Семья бастует и требует только его — фишка в двух ингредиентах. Это картофельное пюре станет настоящим открытием для вашей кухни! Главный секрет — пюре остается нежным даже после остывания и прекрасно сохраняет консистенцию при разогреве.

Ингредиенты

Картофель — 1200 г

Сыр творожный — 300 г

Масло сливочное — 80 г

Лук репчатый — 2–3 шт.

Масло подсолнечное — 15 мл

Вода — по необходимости

Соль — по вкусу

Приготовление

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на смеси масел до золотистого цвета. Картофель отварите до готовности, слейте воду и тщательно разомните. Добавьте сливочное масло, творожный сыр и пассерованный лук. Взбивайте массу до идеально гладкой текстуры, при необходимости добавляя теплую воду. Посолите по вкусу и подавайте горячим — ваши близкие будут в восторге!

Ранее мы делились рецептом картошки, которая вызывает зависимость! Вкуснятина с беконом и сырно-чесночным соусом.