19 октября 2025 в 09:00

Теперь пюре готовлю только так: семья бастует и требует только его — фишка в 2 ингредиентах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Теперь пюре готовлю только так! Семья бастует и требует только его — фишка в двух ингредиентах. Это картофельное пюре станет настоящим открытием для вашей кухни! Главный секрет — пюре остается нежным даже после остывания и прекрасно сохраняет консистенцию при разогреве.

Ингредиенты

  • Картофель — 1200 г
  • Сыр творожный — 300 г
  • Масло сливочное — 80 г
  • Лук репчатый — 2–3 шт.
  • Масло подсолнечное — 15 мл
  • Вода — по необходимости
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на смеси масел до золотистого цвета. Картофель отварите до готовности, слейте воду и тщательно разомните. Добавьте сливочное масло, творожный сыр и пассерованный лук.
  2. Взбивайте массу до идеально гладкой текстуры, при необходимости добавляя теплую воду. Посолите по вкусу и подавайте горячим — ваши близкие будут в восторге!

Ранее мы делились рецептом картошки, которая вызывает зависимость! Вкуснятина с беконом и сырно-чесночным соусом.

