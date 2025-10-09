Эта картошка вызывает зависимость! Вкуснятина с беконом и сырно-чесночным соусом

Эта картошка вызывает зависимость! Вкуснятина с беконом и сырно-чесночным соусом

Эта картошка вызывает зависимость! Вкуснятина с беконом и сырно-чесночным соусом. Хрустящий бекон, нежнейший соус и ароматные специи превращают простой гарнир в настоящее кулинарное искушение. Идеальное блюдо для уютного семейного ужина, когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.

Ингредиенты

Картофель отварной — 600 г

Бекон — 100 г

Сметана — 3 ст. л.

Сыр твердый — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Укроп — 2 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Перец черный — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Отварной картофель нарежьте крупными дольками и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Добавьте нарезанный полосками бекон и готовьте вместе до хрустящей текстуры. Для соуса смешайте сметану, тертый сыр, измельченный чеснок, рубленый укроп и черный перец. Залейте соус картошку с беконом, аккуратно перемешайте и прогревайте на среднем огне 3-4 минуты до полного расплавления сыра и загустения соуса. Подавайте блюдо сразу, пока оно сохраняет свою нежную кремовую текстуру.

Ранее мы готовили картошку с колбасками по-охотничьи. Сырно-чесночная корочка покорит всех.