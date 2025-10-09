Эта картошка вызывает зависимость! Вкуснятина с беконом и сырно-чесночным соусом. Хрустящий бекон, нежнейший соус и ароматные специи превращают простой гарнир в настоящее кулинарное искушение. Идеальное блюдо для уютного семейного ужина, когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.
Ингредиенты
- Картофель отварной — 600 г
- Бекон — 100 г
- Сметана — 3 ст. л.
- Сыр твердый — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп — 2 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Отварной картофель нарежьте крупными дольками и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Добавьте нарезанный полосками бекон и готовьте вместе до хрустящей текстуры. Для соуса смешайте сметану, тертый сыр, измельченный чеснок, рубленый укроп и черный перец.
- Залейте соус картошку с беконом, аккуратно перемешайте и прогревайте на среднем огне 3-4 минуты до полного расплавления сыра и загустения соуса. Подавайте блюдо сразу, пока оно сохраняет свою нежную кремовую текстуру.
Ранее мы готовили картошку с колбасками по-охотничьи. Сырно-чесночная корочка покорит всех.