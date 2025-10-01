Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 12:00

Картошка с колбасками по-охотничьи: сырно-чесночная корочка покорит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картошка с колбасками по-охотничьи: сырно-чесночная корочка покорит всех! Это простой способ превратить обычный гарнир в кулинарный шедевр. Хрустящая картофельная кожица, нежная мякоть и ароматная сырная шапочка создают идеальное сочетание текстур и вкусов. Блюдо, которое впечатлит и в будни, и в праздник.

Ингредиенты

  • Картофель — 6 шт.
  • Охотничьи колбаски — 200 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Укроп свежий — 3 веточки
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель отварите в мундире до готовности, остудите, очистите и разрежьте пополам. Размягченное сливочное масло смешайте с тертым сыром, сметаной, измельченным чесноком, рубленым укропом и солью до однородной массы.
  2. Выложите картофель и порезанные колбаски на противень, слегка посолите и равномерно распределите сырно-чесночную смесь. Запекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистой корочки и аппетитного аромата. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили запечённый картофель с авокадным соусом. Так вкусно — никакого мяса не надо.

картошка
колбаски
чеснок
простой рецепт
картофель
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.