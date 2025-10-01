Картошка с колбасками по-охотничьи: сырно-чесночная корочка покорит всех! Это простой способ превратить обычный гарнир в кулинарный шедевр. Хрустящая картофельная кожица, нежная мякоть и ароматная сырная шапочка создают идеальное сочетание текстур и вкусов. Блюдо, которое впечатлит и в будни, и в праздник.

Ингредиенты

Картофель — 6 шт.

Охотничьи колбаски — 200 г

Сыр твердый — 100 г

Сметана — 2 ст. л.

Масло сливочное — 50 г

Чеснок — 3 зубчика

Укроп свежий — 3 веточки

Соль — по вкусу

Приготовление

Картофель отварите в мундире до готовности, остудите, очистите и разрежьте пополам. Размягченное сливочное масло смешайте с тертым сыром, сметаной, измельченным чесноком, рубленым укропом и солью до однородной массы. Выложите картофель и порезанные колбаски на противень, слегка посолите и равномерно распределите сырно-чесночную смесь. Запекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистой корочки и аппетитного аромата. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили запечённый картофель с авокадным соусом. Так вкусно — никакого мяса не надо.