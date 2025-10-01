Картошка с колбасками по-охотничьи: сырно-чесночная корочка покорит всех! Это простой способ превратить обычный гарнир в кулинарный шедевр. Хрустящая картофельная кожица, нежная мякоть и ароматная сырная шапочка создают идеальное сочетание текстур и вкусов. Блюдо, которое впечатлит и в будни, и в праздник.
Ингредиенты
- Картофель — 6 шт.
- Охотничьи колбаски — 200 г
- Сыр твердый — 100 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Масло сливочное — 50 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Укроп свежий — 3 веточки
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Картофель отварите в мундире до готовности, остудите, очистите и разрежьте пополам. Размягченное сливочное масло смешайте с тертым сыром, сметаной, измельченным чесноком, рубленым укропом и солью до однородной массы.
- Выложите картофель и порезанные колбаски на противень, слегка посолите и равномерно распределите сырно-чесночную смесь. Запекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистой корочки и аппетитного аромата. Приятного аппетита!
