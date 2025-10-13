Экономный ужин за полчаса: эта тушеная капуста с сосисками и солеными огурцами лучше мяса

Ароматная тушеная капуста с сосисками и солеными огурцами — сытное блюдо, которое идеально подойдет для быстрого и экономного ужина.

Блюдо получается с насыщенным вкусом: нежная капуста идеально сочетается с копчеными нотами сосисок, а соленые огурцы добавляют приятную пикантность и легкую кислинку. Лучше мяса!

Рецепт: нарежьте 400 г белокочанной капусты, 1 луковицу, 1 морковь, 4 сосиски и 2 соленых огурца. Обжарьте лук и морковь на растительном масле до мягкости, добавьте капусту и тушите под крышкой 15 минут. Затем добавьте сосиски кружочками, нарезанные огурцы, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец и лавровый лист. Влейте 100 мл воды и тушите еще 10-15 минут до готовности капусты.

Это экономичное блюдо особенно ценно тем, что готовится из доступных продуктов всего за полчаса, прекрасно хранится и становится еще вкуснее на следующий день.

