Беру грибы, сливки и немного сыра — ленивый ужин. Британский помещичий пирог — вкусно, просто и необычно

Осень — идеальное время для уютной домашней выпечки, и этот ленивый помещичий пирог станет ее достойным украшением. В отличие от классического рецепта с дрожжевым тестом, этот вариант готовится значительно быстрее, но при этом сохраняет все очарование сытного семейного блюда. Секрет успеха кроется в удачном сочетании нежнейшего заливного теста и сочной грибной начинки под хрустящей сырной корочкой. Тесто, в котором присутствует небольшая «изюминка», получается особенно воздушным и рассыпчатым, а пропорции идеально выверены — тонкий слой основы и много ароматной начинки. Такой пирог прекрасно подойдет для воскресного обеда и создаст атмосферу тепла и уюта в вашем доме.

Для приготовления теста смешайте 4 ст. л. майонеза, 4 ст. л. сметаны, 2 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя, 150 г муки и 2 ст. л. крахмала. Замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Для начинки обжарьте 400 г грибов с 2 луковицами, добавьте 100 мл сливок, потушите 10 минут, затем вмешайте укроп. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, распределите начинку, залейте оставшимся тестом. Сверху посыпьте 100 г тертого сыра и запекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть в форме перед нарезкой.

