Австралийский разноцветный хлеб — в духовке всего 30 минут. Смотрится дорого, готовится дешево и просто

Австралийский овощной хлеб — это не просто выпечка, а настоящее произведение искусства, которое превращает процесс приготовления в творческий акт, а трапезу — в эстетическое удовольствие. Его уникальность заключается в удивительном сочетании цветов, запахов и текстур: яркие овощные пласты, переплетаясь в сердцевине буханки, создают эффект драгоценной шкатулки, содержимое которой раскрывается только при разрезании. Этот хлеб поражает не только своим внешним видом, но и простотой исполнения. Вам не нужно быть профессиональным пекарем, чтобы достичь впечатляющего результата. Готовить его — одно наслаждение, а дарить — двойное, ведь такой рукотворный и душевный подарок запомнится вашим близким надолго.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов пшеничной муки, 10 граммов сухих дрожжей, 300 миллилитров теплой воды, 1 столовая ложка сахара, 1,5 чайные ложки соли, 2 столовые ложки растительного масла. Для цветных слоев: 100 граммов шпината и 3 столовые ложки томатного сока. Замесите эластичное тесто из муки, дрожжей, воды, сахара, соли и масла. Разделите его на три части. В одну вмешайте пюре из бланшированного шпината, в другую — томатный сок, третью оставьте белой. Каждый пласт раскатайте в прямоугольник одинакового размера. Сложите их стопкой, аккуратно сверните в плотный рулет и поместите в смазанную форму для выпечки. Дайте хлебу расстояться в тепле около 1 часа. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

