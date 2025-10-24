Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 16:05

Австралийский разноцветный хлеб — в духовке всего 30 минут. Смотрится дорого, готовится дешево и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Австралийский овощной хлеб — это не просто выпечка, а настоящее произведение искусства, которое превращает процесс приготовления в творческий акт, а трапезу — в эстетическое удовольствие. Его уникальность заключается в удивительном сочетании цветов, запахов и текстур: яркие овощные пласты, переплетаясь в сердцевине буханки, создают эффект драгоценной шкатулки, содержимое которой раскрывается только при разрезании. Этот хлеб поражает не только своим внешним видом, но и простотой исполнения. Вам не нужно быть профессиональным пекарем, чтобы достичь впечатляющего результата. Готовить его — одно наслаждение, а дарить — двойное, ведь такой рукотворный и душевный подарок запомнится вашим близким надолго.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов пшеничной муки, 10 граммов сухих дрожжей, 300 миллилитров теплой воды, 1 столовая ложка сахара, 1,5 чайные ложки соли, 2 столовые ложки растительного масла. Для цветных слоев: 100 граммов шпината и 3 столовые ложки томатного сока. Замесите эластичное тесто из муки, дрожжей, воды, сахара, соли и масла. Разделите его на три части. В одну вмешайте пюре из бланшированного шпината, в другую — томатный сок, третью оставьте белой. Каждый пласт раскатайте в прямоугольник одинакового размера. Сложите их стопкой, аккуратно сверните в плотный рулет и поместите в смазанную форму для выпечки. Дайте хлебу расстояться в тепле около 1 часа. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
Семья и жизнь
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
Муж хочет каждый день: горбуша в духовке с картошкой — суперблюдо
Семья и жизнь
Муж хочет каждый день: горбуша в духовке с картошкой — суперблюдо
Самая дешевая и самая простая: селедочная намазка из 4 ингредиентов — очень вкусная, съедается тоннами
Общество
Самая дешевая и самая простая: селедочная намазка из 4 ингредиентов — очень вкусная, съедается тоннами
Сладкий хлеб без муки и дрожжей: полезный десерт, который тает во рту, — раскрываю секретную фишку идеального вкуса
Общество
Сладкий хлеб без муки и дрожжей: полезный десерт, который тает во рту, — раскрываю секретную фишку идеального вкуса
Воздушные крендельки из творожного теста: готовим самую простую выпечку к кофе
Общество
Воздушные крендельки из творожного теста: готовим самую простую выпечку к кофе
рецепты
хлеб
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка опоздала на рейс из-за duty free и пыталась засудить аэропорт
В Германии заметили, как Си Цзиньпин не нашел времени для Мерца
Трамп снес часть Белого дома ради новой роскошной постройки
В МВД раскрыли новую схему мошенников со «срочным декларированием»
Дзюник рассказал, как оказался на операционном столе
Лев сбежал из машины, проехался на крыше по трассе и попал на видео
Суд Баку изменил меру пресечения для шеф-редактора Sputnik Азербайджан
Пять беженцев украли и изнасиловали девушку-подростка
Минюст пополнил реестр иноагентов
«Киев смирился»: названы возможные сроки освобождения Покровска
Метеоролог раскрыл, когда в центе России начнутся заморозки
Политолог отреагировал на открытие кладбища пособников нацистов в Молдавии
Двое россиян пострадали из-за стрельбы в российском регионе
Разрезавшего нижнее белье пассажирок таксиста-извращенца поймали в Москве
Стало известно, какое наказание запросила прокуратура для Шлосберга
«Мясные штурмы» и лютая казнь в Купянске: новости СВО на вечер 24 октября
Ушел из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Машкин
Пентагон показал на видео уничтожение корабля наркоторговцев
Захарова уличила Запад в попытках отменить саммит России и США
С семьи российского миллиардера хотят взыскать внушительную сумму
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.