Курицу больше не жарю. Вместо нее — верещака по-белорусски. Подаем со сметаной и драниками!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Погрузитесь в аутентичную атмосферу белорусской кухни с верещакой — сытным мясным рагу, которое веками согревало жителей деревенских хуторов. Это блюдо с характерным названием, происходящим от слова «варить», представляет собой идеальный симбиоз простых деревенских продуктов и тонких вкусовых нюансов. Особенность верещаки — в использовании темного хлебного кваса, который придает мясу пикантную кислинку и создает неповторимую основу соуса. В отличие от польского бигоса, верещака обладает более нежной текстурой и сбалансированным вкусом, где ни один ингредиент не перебивает другой, а создает гармоничный ансамбль. Это блюдо для тех, кто ценит историческую кухню, где каждый компонент рассказывает свою часть многовековой кулинарной истории.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свиной грудинки или ребрышек, 2 луковицы, 2 ст. л. топленого масла, 1 стакан темного хлебного кваса, 1 ст. л. муки, соль, перец, лавровый лист. Мясо нарежьте порционно и обжарьте в казане до румяной корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук и пассеруйте до мягкости. Введите муку, перемешайте и готовьте 2 минуты. Тонкой струей влейте квас, добавьте специи и тушите под крышкой на медленном огне 1–1,5 часа до мягкости мяса. Подавайте верещаку с традиционными белорусскими драниками или рассыпчатой гречневой кашей, поливая мясо обильным количеством ароматного соуса.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

