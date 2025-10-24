Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 11:30

Ленивый завтрак. Картофельные капытки по-белорусски. Нежные и вкусные клецки со шкварками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белорусская кухня — это настоящая симфония из картофеля, и одним из ее самых любимых произведений являются нежные картофельные клецки со шкварками. Это блюдо, известное также как «камароны», обладает удивительной способностью согревать и умиротворять, перенося за столом в атмосферу деревенского уюта и простоты. В отличие от привычных драников, клецки получаются более воздушными и тающими во рту, а хрустящие ароматные шкварки с луком создают идеальный контраст по текстуре и вкусу. Это сытное и невероятно душевное кушанье, которое расскажет о гостеприимстве белорусов гораздо больше, чем любые слова, и станет открытием для тех, кто думает, что картофель уже не может его удивить.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг отварного картофеля, 1-2 яйца, 3-4 ст. л. муки, соль. Для шкварок: 200 г сала или грудинки, 2 луковицы, соль, перец. Разомните отварной картофель в пюре, полностью остудите. Добавьте яйца, муку и соль, замесите однородное тесто. Сформуйте из теста небольшие клецки. Опускайте их партиями в кипящую подсоленную воду и варите 2-3 минуты после всплытия. Для шкварок мелко нарежьте сало и лук, обжаривайте на сковороде до золотистого цвета и хрустящей корочки. Готовые клецки выложите на тарелку, обильно полейте горячими шкварками вместе с растопленным жиром и сразу подавайте.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

