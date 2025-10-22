Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 18:45

Немного фарша и пачка готового теста. Закуска с мясным фаршем «Клубочки ниток» — очень вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете оригинальную и эффектную идею для фуршета или сытного перекуса? Эти закусочные «Клубочки ниток» из слоеного теста и куриного фарша станут настоящей звездой любого стола. Простое сочетание ингредиентов превращается в изящное и очень аппетитное блюдо, которое удивит и детей, и взрослых. Процесс их создания напоминает веселую игру, а результат — хрустящие золотистые шарики с сочной начинкой внутри — гарантированно вызовет восторг и желание немедленно попробовать этот кулинарный шедевр.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов куриного фарша, 500 граммов бездрожжевого слоеного теста, одна небольшая луковица, один яичный желток, соль, черный перец и ваши любимые пряности по вкусу. В куриный фарш добавьте мелко нарезанный лук, соль, перец и пряности, затем тщательно вымесите массу. Размороженное тесто слегка раскатайте в одном направлении и нарежьте на длинные тонкие полоски. Сформуйте из фарша небольшие фрикадельки и аккуратно оберните каждую полоской теста, как будто наматывая нитки в клубок. Выложите готовые «клубочки» на противень, застеленный пергаментом, смажьте их взбитым желтком для румяной корочки и выпекайте в разогретой до 180–200 градусов духовке до золотистого цвета около 20–25 минут.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Шарлотку больше не делаю, есть рецепт проще — осетинский яблочный пирог фэдкуджын — очень вкусный и нежный
Общество
Шарлотку больше не делаю, есть рецепт проще — осетинский яблочный пирог фэдкуджын — очень вкусный и нежный
Чайную ложку в фарш — котлеты выйдут словно облачко: воздушные и сочные
Общество
Чайную ложку в фарш — котлеты выйдут словно облачко: воздушные и сочные
Вкуснее и быстрее мантов: готовим штрули в сырно-сметанной заливке — так понравятся, что не останется ни одного
Общество
Вкуснее и быстрее мантов: готовим штрули в сырно-сметанной заливке — так понравятся, что не останется ни одного
Ужин за 30 минут: картофельные корзинки с фаршем накормят всю семью без лишних хлопот
Общество
Ужин за 30 минут: картофельные корзинки с фаршем накормят всю семью без лишних хлопот
Кастрюльку этой печенки сметают за день — только и приходится готовить: сочная и готовится быстро, а секрет — в сметане
Общество
Кастрюльку этой печенки сметают за день — только и приходится готовить: сочная и готовится быстро, а секрет — в сметане
рецепты
фарш
мясо
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный блогер одним словом описал лишение гражданства мэры Одессы
Лучшие супы осени: 10 согревающих и полезных рецептов с брокколи
Марочко раскрыл серьезный просчет ВСУ в Запорожской области
На Украине мошенники собирали деньги от имени беспилотных сил ВСУ
«Королева марафонов» не смогла спасти недвижимость с помощью родственников
Шотландия приняла Трампа и теперь хочет компенсации
Россиянам рассказали, как наказать кибермошенников
«Алиса в Стране чудес», роман с Тарасовой, сын: как живет Милош Бикович
Стало известно, как взятие Павловки повлияло на ход СВО
Польского политолога задержали за правду об Украине
В ВСУ пожаловались на новую тактику «охоты» ВС России на операторов дронов
«Идут как детское питание»: льготы на устрицы озадачили Володина
Экс-премьер Грузии сделал неожиданное признание о себе
Салютный залп попал в лицо школьнику
Школьницу-инвалида затравили сверстницы
Украина купит самолеты, которые хотела получить бесплатно
Названа главная цель США в противостоянии с Россией
Кириленко сравнил Овечкина с Месси и Леброном Джеймсом
«Опасен для общества»: поляки разозлились на политика из-за угроз Путину
Австралийские воды с крокодилами ждут олимпийцев в 2032 году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.