Немного фарша и пачка готового теста. Закуска с мясным фаршем «Клубочки ниток» — очень вкусно и необычно

Ищете оригинальную и эффектную идею для фуршета или сытного перекуса? Эти закусочные «Клубочки ниток» из слоеного теста и куриного фарша станут настоящей звездой любого стола. Простое сочетание ингредиентов превращается в изящное и очень аппетитное блюдо, которое удивит и детей, и взрослых. Процесс их создания напоминает веселую игру, а результат — хрустящие золотистые шарики с сочной начинкой внутри — гарантированно вызовет восторг и желание немедленно попробовать этот кулинарный шедевр.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов куриного фарша, 500 граммов бездрожжевого слоеного теста, одна небольшая луковица, один яичный желток, соль, черный перец и ваши любимые пряности по вкусу. В куриный фарш добавьте мелко нарезанный лук, соль, перец и пряности, затем тщательно вымесите массу. Размороженное тесто слегка раскатайте в одном направлении и нарежьте на длинные тонкие полоски. Сформуйте из фарша небольшие фрикадельки и аккуратно оберните каждую полоской теста, как будто наматывая нитки в клубок. Выложите готовые «клубочки» на противень, застеленный пергаментом, смажьте их взбитым желтком для румяной корочки и выпекайте в разогретой до 180–200 градусов духовке до золотистого цвета около 20–25 минут.

