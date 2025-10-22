Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 15:47

Ужин за 30 минут: картофельные корзинки с фаршем накормят всю семью без лишних хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эти булочки, потому что они стали для меня идеальным решением, когда нужно быстро приготовить сытный ужин из минимального набора продуктов. Это блюдо сочетает в себе домашний уют картофельного пюре и сытность мясной начинки, создавая тот самый комфорт, который так ценят и взрослые, и дети. Когда времени в обрез, а семья ждет чего-то вкусного, эти золотистые булочки всегда выручают — они неизменно получаются и выглядят так, будто я провел на кухне целый час.

Готовлю так: 600 г картофеля отвариваю до мягкости, разминаю в пюре и даю остыть. Добавляю яйцо, 50 г картофельного крахмала и постепенно ввожу около 200 г муки, пока не получится эластичное тесто. Для начинки обжариваю 300 г мясного фарша с луком, солю, перчу и добавляю специи. Раскатываю тесто, нарезаю на квадратики, выкладываю начинку и сворачиваю мешочком. Обваливаю в панировочных сухарях и выпекаю при 200 °C 30–35 минут до румяной корочки.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

