Всей семьей знатно подсели на эти картофельные шарики: готовьте сразу побольше, вкус — божественный

Всей семьей знатно подсели на эти картофельные шарики. Готовьте сразу побольше, их вкус — божественный: хрустящая корочка снаружи скрывает нежнейшее картофельное пюре с тянущимся расплавленным сыром внутри, создавая идеальный баланс текстур и насыщенный сырно-картофельный вкус.

Вам понадобится: 500 г отварного картофеля, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 2 ст. л. муки, панировочные сухари, соль, перец и специи по вкусу. Разомните картофель в пюре, добавьте яйцо, муку, соль и специи, тщательно перемешайте. Сыр нарежьте мелкими кубиками. Из картофельной массы сформируйте небольшие шарики, внутрь каждого спрячьте кусочек сыра, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте в разогретом масле до золотистой корочки либо запеките в духовке при 200 °C 15–20 минут.

Эти шарики особенно хороши со сметаной или чесночным соусом, они станут прекрасной закуской и гарниром!

