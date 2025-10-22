Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 09:47

Забудьте о чипсах! Эти картофельные палочки с чесноком и кунжутом — настоящая находка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эти палочки, потому что они стали для меня идеальной закуской на все случаи жизни — от футбольного матча с друзьями до детского праздника. Когда гости уже на пороге, а холодильник пуст, этот рецепт спасает мою репутацию гостеприимного хозяина. Всего несколько картофелин, пара зубчиков чеснока и горсть муки превращаются в хрустящее лакомство, которое исчезает со стола быстрее, чем я успеваю приготовить следующую порцию. А главное — их можно подавать с любым соусом, от сырного до томатного, и каждый раз получается новый вкус.

Готовлю так: 600 г картофеля отвариваю до мягкости, разминаю в густое пюре без добавления жидкости. Остужаю, затем добавляю яйцо, столовую ложку майонеза, два измельченных зубчика чеснока, соль и перец. Постепенно ввожу стакан муки, замешивая эластичное тесто. Формирую палочки длиной 8–10 см, выкладываю на противень с пергаментом, посыпаю кунжутом и выпекаю при 200 °C 25–30 минут до золотистого цвета. Подаю сразу же, пока они хрустящие, с сырным соусом — просто смешиваю сметану с тертым сыром и зеленью. Это блюдо никогда не подводит!

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Читайте также
Обычная свекла превратилась в шедевр — добавила бальзамик и сыр
Семья и жизнь
Обычная свекла превратилась в шедевр — добавила бальзамик и сыр
Запекаю свеклу с чесноком и розмарином — аромат на всю кухню
Семья и жизнь
Запекаю свеклу с чесноком и розмарином — аромат на всю кухню
Осенний завтрак. Карельские калитки с картофелем — очень вкусные: тесто хрустит, а начинка тает во рту
Общество
Осенний завтрак. Карельские калитки с картофелем — очень вкусные: тесто хрустит, а начинка тает во рту
Просто мясо, вода и немного муки — ленивый ужин. Узбекский ханум — сочный мясной рулет с начинкой
Общество
Просто мясо, вода и немного муки — ленивый ужин. Узбекский ханум — сочный мясной рулет с начинкой
Картошка с соусом из крабовых палочек: секрет хрустящести в 1 ингредиенте — шикарное блюдо из простых продуктов
Общество
Картошка с соусом из крабовых палочек: секрет хрустящести в 1 ингредиенте — шикарное блюдо из простых продуктов
еда
рецепты
картофель
закуски
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В сердце Украины произошли экстренные отключения света
Канада передумала отправлять Украине бронетранспортеры LAV
Пашинян поблагодарил Алиева за снятие эмбарго на транзит грузов в Армению
Актриса Дружинина рассказала о здоровье мужа после слухов о госпитализации
Россиянам рассказали, чем грозит выгул собак на детских площадках
Военэксперт объяснил, как пресечь атаки украинских БПЛА на Россию
Россиянам назвали сферы, в которых студентам предлагают наибольшие зарплаты
Банковские мошенники придумали новый способ обмана через знакомых
Появились новые данные о поисках семьи Усольцевых
Аэропорт временно закрылся в туристическом городе
Возобновилось движение транспорта на границе Белоруссии и Литвы
Умный дом для пожилых: забота без слов
Начинка для пирожков с яблоками: идеальный выбор для семейного десерта
Автомобиль на полной скорости протаранил ограду Белого дома
В России придумали, как замотивировать граждан на сдачу биометрии
Страшная авария с автобусами унесла жизни 63 человек
Удар по энергообъекту погрузил целый украинский район в темноту
В Батайске назвали число квартир, поврежденных из-за атаки ВСУ
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» разгромить «Сиэтл» в матче НХЛ
Два беспилотника ВСУ атаковали объекты в Махачкале
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.