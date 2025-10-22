Забудьте о чипсах! Эти картофельные палочки с чесноком и кунжутом — настоящая находка

Я готовлю эти палочки, потому что они стали для меня идеальной закуской на все случаи жизни — от футбольного матча с друзьями до детского праздника. Когда гости уже на пороге, а холодильник пуст, этот рецепт спасает мою репутацию гостеприимного хозяина. Всего несколько картофелин, пара зубчиков чеснока и горсть муки превращаются в хрустящее лакомство, которое исчезает со стола быстрее, чем я успеваю приготовить следующую порцию. А главное — их можно подавать с любым соусом, от сырного до томатного, и каждый раз получается новый вкус.

Готовлю так: 600 г картофеля отвариваю до мягкости, разминаю в густое пюре без добавления жидкости. Остужаю, затем добавляю яйцо, столовую ложку майонеза, два измельченных зубчика чеснока, соль и перец. Постепенно ввожу стакан муки, замешивая эластичное тесто. Формирую палочки длиной 8–10 см, выкладываю на противень с пергаментом, посыпаю кунжутом и выпекаю при 200 °C 25–30 минут до золотистого цвета. Подаю сразу же, пока они хрустящие, с сырным соусом — просто смешиваю сметану с тертым сыром и зеленью. Это блюдо никогда не подводит!

