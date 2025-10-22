Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 14:15

Чем так полезно манго? Все о фрукте — польза, калорийность, как выбирать

Как выбрать манго Как выбрать манго Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Манго — один из самых ароматных и ярких тропических фруктов, который ценят не только за сладкий вкус, но и за пользу для здоровья. Его сочная мякоть насыщена витаминами, антиоксидантами и ферментами, улучшающими пищеварение и состояние кожи.

Полезные свойства манго

Манго называют фруктом молодости — и не зря. В нем много витамина А, который поддерживает зрение и кожу, а также витаминов C и E, способствующих укреплению иммунитета и защите клеток от старения. Калий помогает регулировать давление, а клетчатка улучшает работу кишечника.

Особое место занимает фермент амилаза — он помогает организму расщеплять углеводы и облегчает пищеварение. Поэтому манго часто советуют есть после сытного обеда или ужина.

Калорийность и состав

Манго содержит всего 60–70 ккал на 100 г, что делает его отличным вариантом для перекуса или легкого десерта.

В 100 г мякоти примерно:

  • углеводов — 14-15 г,

  • белков — 0,8 г,

  • жиров — 0,4 г.

Фрукт не перегружает организм, при этом быстро утоляет чувство голода и насыщает энергией.

Чем полезно манго Чем полезно манго Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как выбрать спелое манго

При выборе обратите внимание на аромат — у спелого манго он сладкий и насыщенный. Кожура может быть желтой, красной или зеленой, но должна быть гладкой, упругой и слегка мягкой при нажатии. Если плод слишком твердый — он не дозрел, а если вмятины глубокие — переспел.

  • Совет: храните манго при комнатной температуре до полного созревания, а затем уберите в холодильник, чтобы сохранить вкус.

  • Интересный факт: в Индии манго называют царем фруктов, а листья дерева используют на свадебных церемониях — символ процветания и счастья.

Как готовить манго

  • Свежим: очистите кожуру острым ножом, отделите мякоть от косточки и нарезайте кубиками для салатов, десертов, смузи и т. д.

  • Запекать: режут дольками и готовят с пряностями или сахаром.

  • Десерты и напитки: манго отлично сочетается с мороженым, коктейлями, чаем и выпечкой.

  • Соусы и приправы: из манго делают чатни, сальсы и добавляют в карри.

  • Сушеное манго: концентрирует сахар и калорийность, подходит для перекуса.

Когда квасить капусту в октябре? Лучшие дни, приметы, рецепты перечислили в нашем тексте.

