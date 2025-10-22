Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 14:03

Самый дешевый и самый полезный: обалденный салат из свеклы и селедки — по вкусу не хуже «Шубы»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хочется приготовить вкусное и полезное блюдо без больших затрат, этот салат станет настоящей находкой. Вы получаете сочетание омеги-3 из селедки и клетчатки из овощей, а яркий вкус дижонской горчицы делает его настоящим гастрономическим открытием. С такой подачей селедочку едят с удовольствием, и салат отлично подходит как для будничного ужина, так и для праздничного стола.

Для приготовления потребуется 200 г филе сельди, 1 банка консервированного горошка, 1 маленькая красная луковица, 1 вареная свекла, 3–4 ст. ложки нерафинированного растительного масла, 1 ст. ложка дижонской горчицы, соль, перец и несколько веточек свежей зелени. Лук можно предварительно замариновать в уксусе, чтобы убрать остроту, а свеклу и сельдь нарезать небольшими кубиками.

Соус из масла и горчицы придаёт салату насыщенность и яркий вкус, аккуратно соединённый с овощами и рыбой. Дайте салату настояться 10–15 минут при комнатной температуре, чтобы ароматы слились, затем украсьте зеленью. В итоге получается простое, экономное и при этом эффектное блюдо, которое точно понравится всей семье.

Ранее мы готовили капустный салат с яйцами и горошком. Скорее всего, вы так еще не смешивали.

Читайте также
Котлеты вкуснее без мяса! Просто попробуйте этот рецепт с двумя овощами
Общество
Котлеты вкуснее без мяса! Просто попробуйте этот рецепт с двумя овощами
Пожелтевшие розетки снова станут белоснежными: аптечное средство творит чудеса без затрат и лишних усилий
Общество
Пожелтевшие розетки снова станут белоснежными: аптечное средство творит чудеса без затрат и лишних усилий
Семья больше никогда не скажет: «Опять гречка?» Готовим сливочный хит с курицей — с удовольствием лопают даже дети
Общество
Семья больше никогда не скажет: «Опять гречка?» Готовим сливочный хит с курицей — с удовольствием лопают даже дети
Исчезает со стола первым: невероятный салат «Одуванчик» — всего 4 ингредиента и никакой мороки
Общество
Исчезает со стола первым: невероятный салат «Одуванчик» — всего 4 ингредиента и никакой мороки
Козий сыр, свекла и рукола — три ингредиента, а вкус как в ресторане
Семья и жизнь
Козий сыр, свекла и рукола — три ингредиента, а вкус как в ресторане
салаты
свекла
селедка
зелёный горошек
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как проявляется женский абьюз в семьях
Адвокат оценил шансы смягчения приговора для вора в законе Шишкана
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.