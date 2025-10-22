Самый дешевый и самый полезный: обалденный салат из свеклы и селедки — по вкусу не хуже «Шубы»

Если хочется приготовить вкусное и полезное блюдо без больших затрат, этот салат станет настоящей находкой. Вы получаете сочетание омеги-3 из селедки и клетчатки из овощей, а яркий вкус дижонской горчицы делает его настоящим гастрономическим открытием. С такой подачей селедочку едят с удовольствием, и салат отлично подходит как для будничного ужина, так и для праздничного стола.

Для приготовления потребуется 200 г филе сельди, 1 банка консервированного горошка, 1 маленькая красная луковица, 1 вареная свекла, 3–4 ст. ложки нерафинированного растительного масла, 1 ст. ложка дижонской горчицы, соль, перец и несколько веточек свежей зелени. Лук можно предварительно замариновать в уксусе, чтобы убрать остроту, а свеклу и сельдь нарезать небольшими кубиками.

Соус из масла и горчицы придаёт салату насыщенность и яркий вкус, аккуратно соединённый с овощами и рыбой. Дайте салату настояться 10–15 минут при комнатной температуре, чтобы ароматы слились, затем украсьте зеленью. В итоге получается простое, экономное и при этом эффектное блюдо, которое точно понравится всей семье.

