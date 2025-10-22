Эндокринолог предостерегла от употребления воды с накипью

Частое употребление воды с накипью может спровоцировать развитие заболеваний почек и сосудов, заявила РИАМО эндокринолог Оксана Михалева. Она напомнила, что накипь в чайнике — это отложения солей кальция и магния, которые тяжело растворяются в организме.

Когда кальция становится слишком много, организм пытается вывести его через почки. Со временем это может привести к образованию так называемого «песка», а затем и камней. Даже если этого не произойдет, постоянная нагрузка на почки приводит к ухудшению их работы и повышает риск развития хронических заболеваний, — предупредила Михалева.

Она добавила, что от употребления воды с накипью сосуды становятся менее эластичными. Кальций способствует образованию атеросклеротических бляшек и, как следствие, — развитию атеросклероза. В зону повышенного риска входят люди старше 50 лет и пациенты с дефицитом витамина D.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что людям с хроническими заболеваниями почек, сердца и сосудов опасно употреблять чипсы. Она отметила, что пациентам с нарушениями в обмене веществ также следует отказаться от подобных перекусов.