Врач перечислила основные симптомы дефицита йода

Увеличение щитовидной железы и постоянная усталость могут быть признаками недостатка йода в организме, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, когнитивные расстройства также могут являться одним из клинических симптомов.

Когда йода не хватает, производство гормонов замедляется. Это состояние называется гипотиреоз. Последствия затрагивают практически все системы организма. Одним из признаков дефицита йода является увеличение щитовидной железы, которая, пытаясь «уловить» больше микроэлемента из крови, образует заметное утолщение на шее. Также симптомом могут стать хроническая усталость и слабость даже после полноценного сна, — пояснила Тен.

Она предупредила, что необъяснимое увеличение веса при неизменном рационе питания, «туман в голове», проблемы с памятью и снижение концентрации также являются симптомами дефицита йода. Кроме того, по словам врача, к проявлениям недуга можно отнести сухость кожи и выпадение волос.

Нутрициолог Роман Пристанский заявил, что желание есть рыбу может говорить о нехватке йода и жирных кислот в организме. По словам эксперта, эта потребность часто возникает у людей в холодное время года.