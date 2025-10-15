Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 17:26

Нутрициолог рассказал, о чем сигнализирует частое желание съесть рыбу

Нутрициолог Пристанский: при дефиците йода может быть частое желание съесть рыбу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Частое желание есть рыбу может указывать на дефицит йода и жирных кислот в организме, заявил «Радио 1» нутрициолог Роман Пристанский. Он отметил, что потребность в этом продукте нередко появляется у людей именно в холодное время года.

Если ваш организм провоцирует на то, чтобы вы скушали какую-нибудь рыбку, то это первый признак недостатка йода в организме и жирных кислот, — подчеркнул Пристанский.

Он добавил, что осенью лучше не употреблять на ночь очень сладкие ягоды и фрукты. В частности, вечером следует отказаться от винограда, бананов и клубники. За четыре часа до сна из рациона также следует убрать углеводы, заключил специалист.

Ранее диетолог Елена Устинова заявила, что после отказа от продуктов с содержанием простых углеводов — сахарозы, глюкозы и фруктозы человек становится более энергичным. По ее словам, такое изменение в рационе способствует выведению лишней жидкости из организма и уменьшению отеков.

нутрициологи
здоровье
рацион
продукты
