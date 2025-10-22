Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 14:38

Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Проверка уровня подготовки органов военного управления и навыков оперативного состава успешно проведена в ходе тренировки стратегических ядерных сил, сообщает сайт Кремля. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме под руководством Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина.

В ходе учений выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования, говорится в материале. Тренировка задействовала все компоненты ядерной триады - наземные, морские и авиационные силы.

Ранее политолог Сергей Караганов в кулуарах клуба «Валдай» заявил о возможном применении Россией тактического ядерного оружия в ответ на политику «обезумевших европейских противников». Эксперт отметил, что время для подобного шага приближается, поскольку Соединенные Штаты не станут эскалировать конфликт ради защиты своих европейских партнеров.

Кроме того, депутат Госдумы Андрей Колесник высказал предположение, что новейшее российское вооружение, представленное Путиным, превзойдет по боевым возможностям ракетный комплекс «Орешник». Парламентарий охарактеризовал данную разработку как имеющую стратегическое значение.

