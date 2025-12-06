ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 12:22

«Готовиться к худшему»: в Госдуме предупредили о расцвете сил НАТО

Депутат Журавлев: России нужно быть готовой к конфронтации с НАТО

Колонна немецких танков «Леопард» Колонна немецких танков «Леопард» Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press
Североатлантический альянс показывает силу, и нет никаких предпосылок к тому, что он ослабнет или же прекратит существование, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, России нужно быть внимательной и готовиться к конфронтации.

Блок НАТО силен как никогда, и нет никаких предпосылок к тому, чтобы он вдруг развалился. <…> Повсюду — и в акватории Черного моря, Балтики — проводятся учения войск НАТО. Поэтому нам не надо надеяться, что опасность исчезнет сама собой, а быть внимательными к тому, что вокруг нашей страны происходит и готовиться к худшему, к тому, что нам все-таки придется воевать с этой грозной силой, — заявил собеседник.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, то Североатлантический альянс порвал все нормальные связи с Москвой. По ее словам, заявления о ликвидации Совета Россия — НАТО не имеют большого значения на фоне текущей ситуации.

До этого стало известно, что Вашингтон намерен скорректировать восприятие НАТО на международной арене, исключив образ безостановочно расширяющейся организации. Эта цель зафиксирована в новой редакции Стратегии национальной безопасности США.

