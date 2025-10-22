В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»

В ходе тренировки стратегических ядерных сил осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева», сообщается на сайте Кремля. При этом в маневрах участвовали самолеты дальней авиации Ту-95МС.

Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева». Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования, — говорится в сообщении.

Ранее НАТО приступила к воздушным учениям по отработке ядерного сдерживания под кодовым названием Steadfast Noon. Как уточнил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, маневры являются плановыми и не предполагают применения реального ядерного оружия.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны НАТО оправдывают большие бюджеты на вооружения постоянной риторикой о приближении третьей мировой войны. Он обвинил политиков в попытке нагнетать ситуацию и раскручивании подобных тезисов.